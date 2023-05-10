На днях проживающий в Украине азербайджанец Шамхал Гулиев был награжден военной администрацией Киевской области медалью «За оборону Киева и Киевской области». # представляет интервью с Шамхалом Гулиевым:

— Расскажите, пожалуйста, о себе

— Я родился в 1982 году в Бардинском районе Азербайджана, позднее моя семья переехала в Загатальский район. Я помню, как началась Первая Карабахская война. Мой отец приводил к нам домой детей, оставшихся сиротами из-за войны. Еще с детства я видел ужасы войны и уже понимал, что значит потерять родных и близких. По этой причине, когда началось российское вторжение в Украину, перед моими глазами снова возникли трагические картины из моего детства. Все это я уже переживал в родном Азербайджане в десятилетнем возрасте. Во многом это и сыграло роль в том, что я решил остаться в Киеве и помогать населению. Я уже 18-й год живу в Украине. Эта страна стала для меня родной. Здесь мой дом, работа и близкие мне люди.

Киев в прошлом году был почти в окружении. Враг был всего в 20 километрах от города. Население было эвакуировано, остались лишь люди преклонного возраста и те, кто не имел возможности самостоятельно уехать. В городе не работал общественный транспорт, продуктовые магазины и аптеки были закрыты. Дороги и вокзалы были забиты людьми, спасавшимися от войны. Я стал помогать тем, кто остался в городе. Доставлял им продукты питания и медикаменты. Вывозил тех, кто хотел уехать из Киева. Сказалось поведение моего отца, который во время Первой Карабахской войны также, как я сейчас, помогал пострадавшим от войны. Я это делал и делаю не ради саморекламы. Я обычный азербайджанец, который бескорыстно помогает пострадавшему от войны населению и защищающей страну армии.

— А как вы оказались в Украине?

— Я приехал в Украину в 2006-2007 годах после завершения воинской службы в азербайджанской армии, чтобы получить высшее образование. Однако я не смог поступить в вуз и стал искать себе подходящую работу. Получил разрешение на постоянное жительство. Я тогда жил в Днепропетровске. Стал предпринимателем, занимался малым бизнесом. После перебрался в Киев, все завертелось вокруг бизнеса, и я так и не смог получить высшее образование, хотя с детства стремился к знаниям.

— Вы являетесь активистом какой-либо диаспорской организации?

— В Украине существует множество организаций азербайджанской диаспоры, но я не вхожу ни в одну из них, хотя меня часто приглашают на их мероприятия.

— Военная администрация Киевской области наградила вас медалью «За оборону Киева и Киевской области». Как это произошло?

— На следующий день после российского вторжения я пришел в штаб территориальной обороны Киевской области и предложил свою помощь. Сперва ко мне относились с подозрением: азербайджанец, который решил остаться в Киеве, а не уехать, предлагает им свою помощь. Я был для них чужой, но постепенно ко мне прониклись симпатией и уважением. Я активно участвовал в доставке гуманитарной помощи населению и отрядам самообороны. Побывал почти в каждом населенном пункте Киевской области.

24 февраля текущего года группу лиц, принимающих активное участие в обороне Киевской области, наградили медалями. В список награжденных включили и мое имя. Я стал первым азербайджанцем, который удостоен медали «За оборону Киева и Киевской области». Мне позвонили и пригласили на церемонию вручения, но в это время я был не в Киеве, поэтому медаль мне вручили позже в офисе военной администрации Киевской области.

Особо отмечу, что в Украине очень уважительно относятся к азербайджанцам. Особенно на фоне того факта, что множество азербайджанцев погибло, защищая территориальную целостность Украины. Это было неожиданностью для большинства украинцев. Они своими глазами видели, как азербайджанцы сражаются с ними плечом к плечу, а другие их соотечественники помогают пострадавшему от войны населению. Порой мне даже не верили, что я азербайджанец. Сильно удивлялись тому, что я решил остаться в Украине, а не уехал обратно в Азербайджан.

— Каковы сегодня настроения в Украине по поводу войны?

— События показали, что российская армия не боеспособна. Она не смогла захватить какой-нибудь крупный город, кроме Мариуполя. Россия ведет войну посредством ракетно-бомбовых ударов, ее армия уже несколько месяцев не может взять Бахмут. В марте я доставлял туда гуманитарную помощь и все видел своими глазами. Украинцы решительно настроены изгнать оккупантов и вернуть свои земли в скором времени.