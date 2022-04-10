Украинские официальные лица заявляют, что в селе Бузовая, в Киевской области, обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Это последнее из массовых захоронений, о которых стало известно после ухода российских войск с территорий к северу от Киева.

Тарас Дидыч, глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая, в эфире телемарафона украинского ТВ сообщил, что захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Тела убитых обнаружили также примерно в десятке машин со следами обстрелов на главной дороге, проходящей через Бузовую, отметил чиновник.

Агентство Reuters сопроводило сообщение пометкой, что пока не может его верифицировать.

Украинские военные, в свою очередь, говорят, что нашли братскую могилу с телами российских военных, убитых за время вторжения. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что захоронение обнаружено в селе Ольховка, расположенном в восьми километрах от Харькова, и опубликовало фотографию (речь идет о шокирующих снимках). Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях ведения боевых действий невозможно. (svoboda.org)