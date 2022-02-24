Российская военная техника пошла на прорыв в Киевской области. Об этом 24 февраля в Facebook сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча», – говорится в сообщении.

Украинские пограничники вместе с военными вступили в бой.

Кроме того, место дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда российские оккупанты обстреляли из «Градов».

«Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией», – уточнили в Госпогранслужбе. (gordonua.com)