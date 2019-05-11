Глава МИД Болгарии была удивлена словам посла Турции

МИД Болгарии удивлен высказыванием посла Турции о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка. Глава турецкого диппредставительства вызван 13 мая в МИД для объяснений, говорится в сообщении, распространенном в субботу болгарским дипломатическим ведомством, передает ТАСС.

«По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного», — говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.

В нем отмечается, что «высказывание посла выглядит как обескураживающее», так как болгарское правительство никогда не препятствовало свободному изучению иностранных языков, а турецкий изучается в школах наряду с английским, немецким, французским, китайским, русским и другими языками.

«В связи с этим подчеркиваем, что высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедские и партнерские отношения», — указывает МИД Болгарии.

| 2019-05-11T20:50:56+00:00 11 мая 2019, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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