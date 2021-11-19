Кандидаты в президенты Болгарии – действующий президент Румен Радев и поддержанный правоцентристской партией ГЕРБ Анастас Герджиков – на дебатах перед вторым туром выборов, который пройдёт в воскресенье, поспорили о политике по отношению к России. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Спор начался с вопроса о принадлежности Крыма. Герджиков назвал аннексированный Россией полуостров территорией Украины. Радев же ответил: «На данный момент он российский, какой же ещё?»

Из-за этих слов болгарского лидера посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева вызывали в МИД Украины. Как отмечается на сайте ведомства, дипломата уведомили о недопустимости высказываний президента Болгарии — на теледебатах он назвал полуостров русским.

«Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления», — объявили в МИД Украины.

В ответ Коджабашев заверил украинскую сторону в неизменной позиции Болгарии в отношении поддержки территориальной целостности Украины, а также напомнил об участии Софии в «Крымской платформе» — саммите, организованном Киевом для поиска способа по «возвращению» Крыма.