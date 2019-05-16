ГЭЦ объявил конкурс на 32 вакантные должности в госорганах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил общий конкурс на вакантные места видов «А» и «Б», соответствующие четвертой-седьмой классификации административных должностей в пяти госорганах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, объявленные вакансии открыты в центральном аппарате исполнительной власти, подчиненных им структурах, местных отделениях, а также в органах судебной власти. Пять из них по виду «А» государственной службы (административный руководитель) и 27 по виду «Б» (административный исполнитель).

Регистрация по форме “Обращение о государственной службе” проводится на интернет-портале ГЭЦ в период 16 мая — 14 июня.