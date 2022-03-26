Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий введение уголовной ответственности за фейки о российских государственных органах, работающих за рубежом, сообщает Газета.Ру.

По новым правилам, распространение недостоверной информации о деятельности таких структур, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Максимальное наказание предусмотрено за распространение заведомо ложной информации, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

Кроме того, глава государства подписал закон, предусматривающий введение административной ответственности в виде штрафа за дискредитацию действий российских госорганов за рубежом.

В соответствии с нормой, максимальное наказание предусмотрено за дискредитацию с призывами к проведению незаконных акций, с созданием угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. В этом случае для граждан штраф составит от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.