Германия осталась без Гран-при «Формулы-1» в 2020 году

Гран-при Германии не вошел в календарь юбилейного, 70-го, чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в 2020 году. Это следует из чернового варианта графика сезона, представленного в четверг, 29 августа. Его окончательная версия должна быть утверждена Всемирным советом FIA (Международной автомобильной федерации) по автоспорту 4 октября, сообщает Deutsche Welle.

Владельцы гоночной трассы Хоккенхаймринг в федеральной земле Баден-Вюртемберг не смогли оплатить вступительные взносы из-за снижения зрительского интереса, уточняет агентство dpa. Ранее Хоккенхаймринг принимал этот этап у себя каждый второй год, а хозяева другой трассы — Нюрбургринга — окончательно отказались от участия в гонке еще в 2013 году из-за финансовых проблем.