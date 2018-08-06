Георгий Кунадзе: «Конфликт с Азербайджаном не оставляет Армении иной альтернативы, кроме опоры на Россию».

Это произошло 10 лет назад. Ровно столько прошло с момента, когда начались боевые действия между Грузией с одной стороны, и самопровозглашенными «республиками» Южной Осетии и Абхазии, а также Россией, с другой стороны. Можно ли было избежать этой войны? На эти и иные вопросы в интервью # отвечает бывший замминистра иностранных дел России, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Георгий Кунадзе.

— Исполняется 10 лет с момента грузино-российской войны в Южной Осетии. Как Вы считаете, можно ли было ее избежать?

— Трудно сказать. Опасность военного вмешательства России в дела Грузии буквально витала в воздухе, по крайней мере, с середины 2006 года. Возможность избежать конкретного сценария, который дал России предлог для этого, вероятно, была. Однако, в августе 2008 года президент Саакашвили, по не совсем понятным мне причинам, все же понадеялся на невмешательство России. Задним числом понятно, что это было ошибкой. Готов допустить, что к ней его умело подтолкнула сама Россия. Впрочем, с учетом несколько маниакального стремления России диктовать свою волю постсоветским странам, я склонен считать, что война России с Грузией была по большому счету неизбежна. Найти для нее какой-то другой предлог было делом техники, которой в силу очевидных причин Россия давно владеет

— Как Вы считаете, почему Россия не присоединила к себе Южную Осетию и Абхазию, как это она сделала позже с Крымом?

— Отчасти, думаю, потому что это была своего рода «проба пера», предпринятая с оглядкой на имевшиеся прецеденты. В конце концов, Турция, оккупировав в 1974 году населенную этническими турками северную часть Кипра, формально все же воздержалась от ее присоединения (В июле 1974 года, при поддержке греческой военной хунты, на острове произошёл военный переворот. Президент Макарий (Мускос) был отстранён от власти, а контроль над островом перешёл к Никосу Сампсону, представителю греческой подпольной организации EOKA-B (выступавшей за присоединение Кипра к Греции — эносис). Воспользовавшись положениями Договора 1960 года и для восстановления конституционной власти, на Кипр вторглись турецкие войска. Фактически же силовая акция спасла турецкое население острова от геноцида и привела к разделу острова, а уже вторичным является то, что вследствие этого случилось падение греческой военной хунты и восстановление архиепископа Макариоса у власти. Остров Кипр оказался разделённым на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами — ред.). Вместо этого Турция создала там марионеточное государство, контроль над которым с тех пор и сохраняет. Как говорится, дешево и сердито. Что касается Крыма, то тут случай особый: его аннексия стала мощным фактором «патриотической» мобилизации российского общества, позволившей Владимиру Путину войти в историю «собирателем земель русских».

— Как Вы считаете, если бы против России тогда были введены санкции, то можно ли было избежать аннексии Крыма с ее стороны?

— История не имеет сослагательного наклонения. Тем не менее, лично я убежден, не прояви западные «партнеры» России слабоволия и лицемерия в августе 2008 года, глядишь и не вляпалась бы она в 2014 году в позорную «украинскую» авантюру, последствия которой всегда будут висеть тяжелым камнем на шее моей безалаберной страны.

— Возможно ли когда-либо возвращение Крыма в состав Украины и какой Вам видится судьба Донбасса, в частности «ЛНР» и «ДНР»?

— С чисто технической, да и просто житейской точки зрения, возвращение Крыма его законному владельцу – Украине – не представляло бы, на мой взгляд, каких-то непреодолимых трудностей. Боюсь, однако, что случится это не раньше, чем уйдет на покой или куда-то еще сам «великий и ужасный» господин Путин. Что касается так называемых «Отдельных районов Донецкой и Луганской областей», где засели сепаратисты, то здесь возможны варианты. Россия явно намерена сохранить контроль над этими районами, формально впихнув их обратно в Украину и превратив тем самым в некий аналог Приднестровья. Согласится ли на такую форму «урегулирования» сама Украина, не знаю.

— Эксперты отмечают кризис в российско-армянских отношениях. Более того, в армянских СМИ все чаще звучит мысль о том, что РФ может устроить «гибридную войну» против РА. Насколько обоснованы эти выкладки и прогнозы?

— Не уверен, что «гибридная война» со страной, не имеющей общей границы с Россией, возможна в принципе. Это ведь грозит обернуться логистическим кошмаром. Другое дело, что Россия, конечно, не в восторге от того, что происходит в Армении: арест бывшего президента, объявление в розыск его подельников – прецедент для России крайне неприятный. Да и сам новый армянский лидер – человек, фактически пришедший с улицы, чего от него ждать, непонятно. В этой связи я бы еще обратил внимание на то, что острый конфликт с Азербайджаном не оставляет Армении иной альтернативы, кроме опоры на Россию. Не означает ли это, что Россия объективно заинтересована в сохранении напряженности в отношениях Армении и Азербайджана?

— Есть ли вероятность того, что РФ попытается устроить «гибридную войну», захватить территории еще какого-либо государства, входившего в состав СССР?

— Как уже отмечалось, для ведения «гибридной войны» требуется общая граница. И еще, конечно, наличие потенциальной пятой колонны среди населения страны-объекта гипотетической «гибридной войны». Вот и прикиньте, какие постсоветские страны соответствуют этим двум критериям.

21 просмотров