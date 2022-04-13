«Никто не может остановить Россию, кроме Украины, оснащенной тяжелым вооружением».

Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 24 февраля Россия начала масштабную войну против Украины.

«Россия была уверена, что оккупирует Украину за пять дней. Это была часть времени, которое они отвели, чтобы разрушить нашу страну, свергнуть нашу демократию. Но они понятия не имели, с кем им предстоит сражаться. Россияне не знали, как мы ценим нашу свободу», — сказал Зеленский.

Он отметил, что за прошедший период украинские силы уничтожили большое количество российского вооружения и военной техники: «Но этого недостаточно. У России все еще есть силы напасть не только на Украину, но и на Польшу, Молдову, Румынию и страны Балтии. Если Украина потеряет свою свободу, то следующей мишенью могут стать эти страны. Кадры из Бучи и Мариуполя демонстрируют истинные намерения России в отношении мира. Остановить это можно только силой оружия, и теперь необходимо сделать шаг в этом направлении».

Зеленский отметил, что в настоящее время Украине срочно нужна тяжелая артиллерия: «Нам нужны тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты, артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы; артиллерийские снаряды (калибр 152 мм), как можно больше; реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS; БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.); танки (Т-72, американские или германские аналоги); системы ПВО (С-300, «Бук» или подобные современные западные системы противовоздушной обороны).

Зеленский призвал весь мир «объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией».

Он отметил, что без дополнительного оружия эта война превратится в бесконечную лужу крови, сеющую страдания, страдания и разрушения. «Мариуполь, Буча, Краматорск — список можно продолжить. Никто не может остановить Россию, кроме Украины, оснащенной тяжелым вооружением».