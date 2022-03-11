Человечество все еще не смогло решить глобальные проблемы современности. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии второго Дипломатического форума в Анталье.

«Войны, терроризм, голод, бедность и изменение климата остаются в повестке дня международного сообщества», — отметил турецкий лидер.

Он отметил, что сегодня доверие к международным организациям опустилось до минимального уровня.

Глава турецкого государства далее привлек внимание к резкому росту напряженности в Черноморском регионе.

«Тот факт, что переговоры на высоком уровне между РФ и Украиной стартовали накануне в Анталье подтверждает, что форум приближается к намеченной цели. Если бы международное сообщество в 2014 году выступило единым фронтом против несправедливой аннексии Крыма, сегодня ситуация была бы иной», — отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Запад оставил Украину наедине в справедливой борьбе.

По словам Эрдогана, в сложившейся ситуации ошибочно «подливать масла в огонь» противоречий России и Украины.