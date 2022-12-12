Поврежден мост между Мелитополем и селом Константиновка, по которому оккупанты переправляли военную технику.

«В Мелитополе «устал» мост, который соединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после «усталости» Крымского моста. Именно по нему оккупанты перевозили военную технику с восточного направления», — написал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, добавив, что ВСУ уже рядом.

Напомним, что перед этим Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе, а также Токмаке и Михайловке, которые также захвачены оккупантами.

Как сообщает местное издание «РИА Мелитополь», «устал» важный логистический объект оккупантов. По этому мосту они с Донецкого направления перевозили технику, боеприпасы, личный состав, бетонные блоки и противотанковые заграждения, строительные материалы.

Часть конструкции моста просела. Движение по мосту приостановлено. Россияне признали, что повреждены опоры. Сразу после взрывов на мосту в некоторых частях Мелитополя начали «глушить» интернет и связь.