Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране, осуществленных при помощи беспилотников. Как передает ТАСС, об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит», — гласит заявление президентской администрации.

| 2019-09-18T10:34:46+00:00 18 сентября 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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