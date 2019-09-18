Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране, осуществленных при помощи беспилотников. Как передает ТАСС, об этом сообщили в среду в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит», — гласит заявление президентской администрации.