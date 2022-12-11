2022 год стал рекордным по числу нападений на косовских сербов и их имущество. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«По инцидентам на национальной почве 2022 год стал рекордным. В 2021 году у нас было 128, а до 8 декабря этого года уже 131 случай. Это больше, а еще осталось 23 дня до конца года», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что Приштина стала абсолютным чемпионом «в создании нападений и инцидентов, при которых сербы или задержаны, или уничтожено их имущество».

В своем обращении к народу Вучич также сказал, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях «драматично меняют» картину событий и ставят вопрос о доверии.(РИА Новости)