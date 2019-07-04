Есть ли толк от ярмарок труда?

Поиск работы – занятие непростое и на него иногда уходит не один месяц. Службы занятости существуют для того, чтобы облегчить гражданам эту задачу, и помочь потенциальным работникам и работодателям найти друг друга.

О проходящих ярмарках вакансий Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана исправно информирует общественность. Так, с начала года были организованы ярмарки уже в 10 районах. Согласно информации министерства, на ярмарках, начавшихся в мае, было предложено 3371 вакантное место в государственных и частных учреждениях. Также проведена регистрация кандидатов на курсы профессиональной подготовки. В этом году ярмарки планируется провести в 56 городах и районах страны.

Но население относится к таким мероприятиям с недоверием, и желающие трудоустроиться чаще всего их просто игнорируют, будучи уверенными, что ничего стоящего им там не предложат. Они ищут работу при помощи соцсетей, специализированных сайтов и посылая свои CV в различные фирмы. Способ трудоустройства при содействии родственников и друзей также не теряет актуальности. Так нужны ли вообще ярмарки труда?

Некоторые отечественные эксперты считают, что руководители многих небольших компаний с повышением минимальной зарплаты в стране до 250 манатов, вообще не будут в обозримом будущем расширять свой штат, стараясь обходиться минимальным числом работников. Им придется платить, в среднем, хотя бы 300 манатов в месяц, тогда как еще недавно за ту же работу они могли платить не более 200.

Как рассказал # вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов, подобные ярмарки носят в большинстве случаев формальный характер.

«Небольшим компаниям не нужно много сотрудников, а именно таких компаний в стране больше всего. Вот когда открывается какой-то завод или фабрика, это позволяет получить работу нескольким сотням человек», –отметил он.

По словам Дж.Исмаилова, ярмарки труда своей деятельностью не завоевали доверие тех, кто нуждается в работе. Потому многие безработные туда даже не идут.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы работодатели могли брать на работу только тех, кто зарегистрирован в службе занятости. Подобная практика существует в некоторых странах. Отечественные работодатели нечасто берут людей со стороны на нормальные должности. Если посмотреть на число заявленных вакансий, то получится, что предложений работы довольно много. Но, думаю, что на деле эти цифры гораздо скромнее. У нас в службах занятости людям предлагают в основном общественные работы. А это только временное трудоустройство. Есть вакансии уборщиц, официантов и т.д, в общем, малооплачиваемый и неквалифицированный труд. Бывает также, что человеку нашли на ярмарке труда, казалось бы, подходящую работу, а через неделю он уже ушел оттуда. Нужны данные о том, скольким людям эти ярмарки помогли трудоустроиться, и сколько из них работает на том же месте в течение длительного времени»,– сказал эксперт.

В свою очередь, глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов заявил #, что он уже не первый год говорит о том, что механизм ярмарок труда уже давно устарел, они совершенно бесполезны.

«Тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, эти мероприятия продолжают проводиться органами занятости Министерства труда и социальной защиты. Да, на этих ярмарках человеку могут дать направление на работу, но нет каких-то данных о том, сколько людей реально трудоустроилось. Это обыкновенное списывание государственных средств. Не знаю как сейчас, но раньше были случаи, когда человека увольняли с работы специально, чтобы опять взять его на то же рабочее место. И это называлось «появились новые рабочие места»,–поведал он.

По словам эксперта, в последнее время много разговоров было об онлайн системе, благодаря которой работник и работодатель могли бы найти друг друга без участия третьих лиц.

«Ну и где эта электронная система, о которой столько писали и говорили?»–задается вопросом С.Мамедов.

Он уверен, что в госучреждениях много бюрократических проволочек, потому нужен более простой механизм. Что касается пособия по безработице, то, как отметил эксперт, на пособие могут претендовать только те безработные, которые попали под сокращение и чьи предприятия были закрыты. Но таковых в стране единицы. Большинство работает по трудовому контракту, и когда контракт заканчивается, работодатель может просто его не продлить. С.Мамедов также подчеркнул, что безработному в службе занятости должны предложить две работы, но если он откажется от них, то ему больше не положено пособие. Это, как говорит наш собеседник, неправильный подход, ведь предложенная работа может не соответствовать квалификации безработного.