Обязательное медицинское страхование (ОМС) давно существует во многих государствах и успешно зарекомендовало себя. О необходимости внедрения ОМС у нас говорили уже давно, ведь не у всех есть деньги на обследования, процедуры и тем более операции. Эта система призвана сделать медуслуги доступными. В рамках пакета ОМС гражданам оказывается 2550 медуслуг. Звучит впечатляюще, но до сих пор многие не знают, какие именно услуги они могут получить, как вообще работает эта система и немало тех, кто относится к ней скептически.

Напомним, что из зарплат граждан, работающих по трудовому договору и получающих не более 8 тысяч манатов, на эти цели, взимают 2%.

Мы провели небольшой опрос, чтобы выяснить отношение граждан к ОМС, и приведем несколько мнений.

«У меня есть частная медстраховка, и мне ее достаточно, так что я вряд ли воспользуюсь ОМС. Но, конечно, есть и те, кому она действительно нужна, в первую очередь, пенсионеры и безработные. Главное, чтобы все работало, как было заявлено», – сказала одна из собеседниц.

«Из зарплаты у меня вычитают 2% на ОМС. Но до сих пор не знаю, как получить медуслуги по страховке. Как и раньше обращаюсь в частные клиники и плачу из своего кармана», – поделился другой респондент.

Действительно, немалый процент граждан платит за ОМС и продолжает оплачивать услуги частных клиник. Пока медицинским учреждениям не будет выгодно работать по страховке, они это делать не будут.

Некоторые пациенты, обратившись за медпомощью в рамках ОМС, отмечали, что сталкивались с тем, что то нужный аппарат не работал, то нужно было ждать обследования по несколько дней, то врачи делали удивленное лицо и говорили, что услугу нужно оплатить. Впрочем, есть и довольные: «В моем случае, – рассказал один из опрошенных,– все было просто: в поликлинике мне дали направление в частную клинику, работающую в рамках ОМС, и там мне оказали необходимую медицинскую помощь».

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что от ОМС толк есть. В перечень входит немало заболеваний и услуг, в том числе дорогостоящих.

«Знаю тех, кто воспользовались такой страховкой по дорогостоящим услугам, потому динамика положительная. У людей есть выбор – получить медуслугу по ОМС или пойти в частную клинику и заплатить самим. Был случай, когда человек обратился по ОМС в государственную больницу, но из-за того, что нужная услуга там не оказывалась, по согласованию с Агентством обязательного медстрахования, его направили в частную клинику», – говорит он #.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли подчеркнул, что принятие ОМС затянулось на долгий срок. Сначала были пилотные варианты в Мингячевире и в Барде, где выяснилось, что с ОМС были большие проблемы. Тем не менее, эту систему решили применить, потому что тянуть дольше было невозможно. Надо было или отменить все, или начать, а потом по ходу дела вносить изменения, как это, к сожалению, часто бывает в нашей стране.

«Проблема в том, что население не видит отдачи от тех перечислений, которые идут на ОМС. Люди вообще не знают, что оно им дает. И, насколько мне известно, каких-то контрактов с людьми не подписывают. Есть обязательства, но нет контракта, где было бы оговорено, что ты получаешь, становясь участником программы ОМС, и как можно этим воспользоваться. Наши граждане по этому поводу практически не информированы», – отметил эксперт.

Другая проблема в том, что большинство людей не верят в эффективность этой системы, воспринимая ее просто как очередной налог, а не как выплату, дающую возможность получить медицинские услуги.

«Должно быть больше информации для граждан по этому поводу. Когда они будут знать, что действительно получат медицинскую помощь по ОМС, отношение к этому страхованию поменяется», – считает он.

Что касается частных клиник, то, по словам Джафарли, неясно как будет регулироваться оплата дорогих операций, дорогих лабораторных анализов. Если они будут покрываться ОМС, это будет выгодно населению, но будет невыгодно Агентству обязательного медицинского страхования и самим клиникам. Клиники вынуждены будут принимать пациентов по ОМС, а потом будут отсылать их, ссылаясь на те или иные причины, что приведет к ущемлению прав граждан.

Экономист отмечает, что логика властей при внедрении ОМС понятна. На Западе, особенно в Европе, граждане сами хотят, чтобы у них была медстраховка, потому что они видят отдачу. Система начнет нормально работать, когда все участники игры будут довольны.

Для того чтобы прояснить ситуацию мы обратились в Государственное агентство обязательного медицинского страхования. Согласно полученной информации, проводятся работы по просвещению населения по поводу ОМС, в частности, каждую неделю в рамках сотрудничества с Real TV выходит передача “час медицинского страхования». Она также транслируется в прямом эфире на страницах Агентства и Real TV в facebook. Агентство оперативно отвечает на запросы СМИ и населения по поводу ОМС, в том числе в соцсетях. В столице и в регионах были установлены рекламные щиты с лозунгом “SIĞORTALI OL, SAĞLAM YAŞA!”.

Если у гражданина есть вопросы или жалобы, связанные с ОМС, ему надо обратиться к ответственным лицам или руководству государственного медучреждения. В случае если он не удовлетворен ответом или принятыми мерами, то может обратиться в TƏBIB по номеру 012 310 17 70, по электронной почте [email protected] или по адресу ул. Исмаила Хидаятзаде. 11, Баку, AZ1154. Также он может обратиться в Агентство ОМС, позвонив по номеру 1542 или подать заявку в электронном виде, пройдя по ссылке https://its.gov.az/page/elektron-muraciet. При этом в соответствие с законом «Об обращениях граждан», в обращении должно быть указано имя, фамилия, отчество, адрес, номер телефона или место работы обратившегося. Запрос должен быть четко изложен. В случае непредставления необходимых сведений, согласно этому закону, обращение считается анонимным и не рассматривается.

По поводу материальной заинтересованности врачей в ОМС, в Агентстве отметили, что согласно порядку «О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений при публичном юридическом лице учреждений «TƏBİB», в заработную плату медработника, в зависимости от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности, входят должностной (тарифный) оклад, надбавки за условия труда, поощрительные надбавки и другие выплаты, предусмотренные законом. Среди врачей, работающих в медучреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, имеются лица, получающие высокие суммы поощрительных надбавок. Например, общий хирург –21 642 маната, офтальмолог — 12 329 манатов, акушер-гинеколог — 9195 манатов, врач-радиолог — 5312 манатов.

Также с целью повышения качества медицинских услуг, оказываемых гражданам, Государственным агентством по ОМС утверждена “программа по устранению дефицита квалифицированных кадров в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы”. Она предусматривает привлечение к работе врачей-специалистов, получивших образование в странах Евросоюза, США и Турции.

Напомним, что по любой возникающей медицинской проблеме в рамках ОМС следует для начала обратиться к семейному врачу в ближайшее государственное медицинское учреждение по месту жительства, оказывающее первичные здравоохранительные услуги (поликлиника/Центр здоровья семьи/сельский врачебный пункт). Семейный врач предоставит подходящее лечение, либо исходя из медицинских показаний может направить пациента на обследование, а при необходимости к врачу-специалисту. При обращении в медучреждение для пользования ОМС необходимо предъявить удостоверение личности.