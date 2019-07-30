Есть и другая Россия, но ее не все замечают…

Те народы или нации, которые отдают себе отчет в том, что в вождях, даже в героях-рыцарях, как правило, нуждаются слабые и несчастные социумы, со своими проблемами справляются сами, более того, им не помеха даже самые тяжкие испытания, они рано или поздно преодолевают все трудности.

Но иногда бывает так, что ни внушительные демографические показатели, ни гигантские географические измерения среды обитания народа не освобождает его от инфантильного поведения – им только давай вождей – отцов нации, героев и железные руки, а так сами ни на что не способны.

Как минимум, на первый взгляд кажется, что в таком состоянии пребывает современная Россия – которая столетиями не представляла себя без семьи Романовых, десятилетиями даже свое физическое существование связывала с полукриминальным вождем И.Сталиным. Теперь то же самое проецирует на товарища В.Путина, с тревогой размышляя и рассуждая, что же будет после уважаемого Владимира Владимировича, как будто до В.Путина вообще, никакой России не было!..

Но когда следишь за последними политическими волнениями в России, когда читаешь русских авторов, чувствуешь, что есть и другая Россия – пока что слабенькая, не имеющая своего лидера, стесняющаяся, как минимум, украинской политикой своей страны, внимательно и с некоторой, частично белой завистью следившая за демократическими выборами в бывшей колонии…

После гибели известного политика-западника Бориса Немцова эта альтернативная Россия была почти «обезглавлена», но она продолжает набирать силы и консолидироваться.

Нынешний лидер этой, пока что слабой, «младенческой» России Алексей Навальный, человек довольно энергичный. В свое время мы писали, что этот человек больше времени проводит в следственных изоляторах, чем в собственном доме.

Надо сказать, что этот молодой человек, целеустремленный оппозиционер давно уже обратил на себя внимание самого президента Путина. В очередной раз мы стали свидетелями этого во время последних президентских выборов. Лишь одно упоминание фамилии Навального вывело из себя бывшего довольно уравновешенного разведчика – президента!

Еще тогда мы писали, что Алексей Навальный сам по себе, конечно, еще не соперник Путину. Но тут есть несколько очень важных обстоятельств. Почему же собственно говоря, персона Навального так тревожит уважаемого товарища Путина?

Во-первых, возможно, Алексей Навальный еще не соперник самому В.Путину, но он проблема его будущим планам относительно очередного транзита власти – ведь, В.Путин как минимум, должен обеспечить себе спокойную и безоблачную жизнь после президентства, конечно, если он не намерен завершить свою жизнь в президентском кресле, как это делали и теперь продолжают делать некоторые политические долгожители.

Во-вторых, на выборах более низких рангов Навальный и его сторонники могут стать серьезными соперниками. Это доказали последние выборы в московскую мэрию – тогда Алексей Навальный проявил себя довольно перспективным политиком. То же самое может повториться на выборах в мосгордуму.

В-третьих, никто не предполагал, что, например, в Армении, такой «простак», «человек с рюкзаком» может положить конец власти карабахским псам войны, но Н.Пашинян справился с этой задачей – генералы подняли белый флаг перед политиком-журналистом и надо сказать, что Навальный по политическому образу ближе как раз к Пашиняну — он также относится к категории «нетрадиционных» политиков.

Конечно, товарищ В.Путин и его команда все это учитывают и не случайно, что Алексей Навальный вновь оказался за решеткой. Но можно ли повернуть естественный ход истории? Вряд ли! Россия, конечно, не Франция, но у нее имеется свой опыт революций, даже более жестких и кровавых революций, чем, во Франции.

Безусловно, рейтинг Путина еще высок, но, как во всех авторитарных системах, и в окружении Путина нет второй яркой личности, в противном случае, Путин не выделялся бы из своего окружения.

Вдобавок, президент Путин бывший офицер-разведчик, он не является публичным политиком и свой имидж сформировал после того, как стал президентом, до этого же он был всего лишь хорошим аппаратчиком.

В этом отношении даже сам Путин уступает таким политикам, как Алексей Навальный, который является политическим типом эпохи постмодерна.

Еще раз заметим, что Россия страна социальных парадоксов и иррациональных решений.

Поэтому еще рано говорить, что-то определенное, но ясно одно: второй перестройки России не избежать. Трудно сказать, когда же она наступит, но то что это обязательно будет, об этом говорят самые ведущие российские умы…