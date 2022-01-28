Армянская диаспора России продолжает возвеличивать культ приспешника немецких нацистов Гарегина Нжде. Не так давно на страницах # была опубликована статья о том, что на сервисе для выбора и покупки товаров — Яндекс.Маркет, принадлежащей компании «Яндекс», на продажу выставлен шеврон с изображением Нжде стоимостью 333 российских рубля.

А в настоящее время армянская диаспора решила по случаю 30-летия армянской армии осуществить в Москве показ фильма «Гарегин Нжде». Так, сегодня, 28 января, в Молодежном центре Союза армян России (САР) в 17:00 по московскому времени будет осуществлен показ фильма «Гарегин Нжде», снятого в 2013 году.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года ФСБ России обнародовала документы об осуждении в 1948 году в Советском Союзе Гарегина Нжде, сотрудничавшего с гитлеровцами во время Второй мировой войны. Согласно этим документам, Нжде не отрицал ни фашистского характера созданной им организации «Цегакрон», ни сотрудничества со спецслужбами Третьего рейха, ни своего личного участия в вербовке и подготовке разведывательной и диверсионно-террористической агентуры из числа этнических армян.

Официальная точка зрения российских спецслужб на вопрос сотрудничества Гарегина Нжде с нацистами изложена в статье «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе «Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (Москва, 2011-2015 гг.), изданной Главной редакционной комиссией Министерства обороны Российской Федерации под председательством генерала армии С.К.Шойгу. В ней (с. 456) читаем: «В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники Смерш задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск».

Таким образом, по версии официальных структур России, Нжде был секретным агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры не просто для разведывательно-агентурной работы, но и для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей армии и на территории страны. Именно по этой причине в конце 2019 года в городе Армавир Краснодарского края на территории Святопреуспенского храма Армянской григорианской церкви была демонтирована памятная доска Нжде, которая была установлена в 2012 году.

Эта памятная доска символизировала торжество идеологии армянского нацизма в среде армянской диаспоры России, возвеличивая культ военного преступника Нжде. Тем самым армянская диаспора России выступала против официальной политики страны проживания, осуждающей героизацию нацизма.

Несмотря на вышеперечисленные факты, армянская диаспора России не сделала соответствующих выводов и по сей день продолжает возвеличивать культ приспешника немецких нацистов Нжде, призывавшего армян погибать за фашистскую Германию в войне против СССР.

К слову, это не единственная провокация, осуществляемая со стороны САР. Эта общественная российская организация во главе с Ара Абрамяном неоднократно осуществляла на протяжении многих лет провокации в отношении Азербайджана и граждан России азербайджанского происхождения.

Вызывает большое сожаление, что провокации САР не встречают заметного интереса со стороны соответствующих государственных структур России и азербайджанской диаспоры.

На днях стало известно, что по итогам встречи с послом Азербайджана и исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева губернатор Санкт–Петербурга Александр Беглов предложил увековечить подвиг азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте. Эта информация вызвала негативную реакцию у проармянских российских лоббистов, но о том, что в России возвеличивают военного преступника нацистской Германии Гарегина Нжде, они предпочитают молчать.