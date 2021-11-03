Все эти дни, особенно, в конце прошлой недели внимание политических наблюдателей и аналитиков было приковано к саммиту «большой двадцатки», который прошел в столице Италии, в Риме.

Мы старались по мере возможности, следить за диалогом президентов США и Турции. Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворили свой интерес. СМИ сообщили о встрече президентов США и Турции, о том, что на встрече турецкий президент затронул тему о «платформе шести» на Южном Кавказе. Но многое из того, что обсудили президенты, осталось за закрытыми дверями.

Особенно интересными были прямые, т.е. непротокольные отношения между президентами Р.Т.Эрдоганом и Дж.Байденом. США теперь правит новый президент и ожидается, что он приведет в порядок, как говорится, испорченные отношения между двумя союзниками.

В годы правления Эрдогана отношения между странами стали не очень-то ровными. Конечно, все свалить на президента Эрдогана, как это делает турецкая оппозиция, не трудное дело. Но как в действительности? Так ли это?

Конечно, же нет. В свое время президент Дональд Трамп признался, что немало дров наломала прежняя администрация США, т.е. президент Б. Обама. Именно они не продали Турции ракетно-зенитные системы «Патриот». После этого Анкара начала искать подобные системы на стороне и свой выбор остановила на России.

Теперь основная оппозиционная партия – Республиканско-народная критикует внешнюю политику Турции, особенно, ее американскую составляющую. Часть электората думает, что, если к власти придет Республиканско-народная партия, она улучшит отношения с США.

Но мы лично в этом глубоко сомневаемся. В свое время президент Обама заметил, что Эрдоган был хорошим мусульманином, т. е. не является, а был. Через некоторое время выяснилось, что роль «хорошего мусульманина» для США играет религиозный проповедник Ф. Гюлен.

Уже прошло немало времени. Президент Эрдоган испробовал многое. Во-первых, попытался интегрировать в ЕС. Но страны ЕС, проведя свой юбилей в Ватикане, дали понять всему миру, какую же Европу они строят.

То же самое можно говорить и об отношениях с США. Тему зенитно- ракетных комплексов мы уже затронули. Но эта не единственная деталь в отношениях двух союзников, которую предстоит исправить.

Во-первых, есть глубокое разногласие по поводу будущей архитектуры Ближнего Востока. США стремятся выдвинуть на первый план своего основного союзника – Израиль. Нет согласия в планах и о разрешении израильско-арабского конфликта. Во-вторых, много спорного и в таком вопросе, как курдская проблема. В-третьих, Турция не очень-то поддерживает санкции против Ирана, который, признаться, не очень-то заслуживает это.

Поэтому думать, что в случае перемены власти новым правящим силам удастся изменить наклон вектора в отношениях с США, мягко говоря, поспешный вывод. К сожалению, мусульманский вопрос в отношениях государств становится более заметным. Крупные государства, в том числе США, не очень-то искренно относятся к мусульманским странам, не хотят их развития, стараются загнать их в угол.

Поэтому мусульманские страны, в первую очередь Турция, должны выработать собственный иммунитет.

По идее США и другие страны должны были поддерживать Турцию, потому что она есть пример для других мусульманских стран. Но увы! Все это осталось в прошлом, когда мир был разделен на два крупных геополитических лагеря, т.е. во времена первой холодной войны.

Но, по мнению политических философов, в мире развитие происходит по спирали, и в этом отношении можно сказать, что США и Турция вновь вернутся к необходимости пересмотреть отношения.

Надеемся, что вот тогда все вопросы, в том числе, такие, как почему же Анкаре нельзя продавать самолеты F-35 и комплексы «Патриот», также найдут свой ответ и объяснение…