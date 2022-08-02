Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, чему будут посвящены переговоры Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которые должны состояться в пятницу в Сочи.

По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят в том числе ситуацию в Украине.

«Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия. Это экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, и Украина. Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов — посмотреть, насколько он эффективно работает. Ну и обменяться мнениями по мировым делам», — поделился Песков. (gazeta.ru)