Если бы СМИ не показали этот репортаж…

1 ноября 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов заявил о том, что в некоторых случаях он узнает о недопустимых ситуациях из прессы.

«Хочу рассказать о последнем случае. В Шамахинском районе было землетрясение, я поехал туда и вручал гражданам ключи от новых домов. Однако, в тот день смотрю телевизор и вижу, что здание школы там наполовину разрушено, в стенах есть трещины и дети боятся сидеть на уроках. Прошло 8 месяцев. Разве нельзя это исправить? Выделены средства, даны поручения, построено большое количество домов. Но как можно смириться с ситуацией, когда школа в таком непригодном состоянии? Если бы в СМИ не показали этот репортаж, я бы не узнал об этом», — сказал глава государства.

В социальных сетях часто распространяются видеосюжеты о том, что в некоторых регионах Азербайджана есть школы, нуждающиеся в капитальном ремонте

Правда, в отличие от социальных сетей, в официальных СМИ такая информация бывает редко, чаще демонстрируются школы, оснащенные современным оборудованием и в которых только недавно был сделан ремонт.

Какая структура несет ответственность за техническое состояние школ в Азербайджане?

Для получения ответа мы обратились к начальнику отдела общего и дошкольного образования министерства образования Айдыну Ахмедову.

«Ремонтные работы в школах проводятся ремонтно – строительным управлением при министерстве образования. Текущий ремонт в школах проводится ежегодно, а капитальный раз в три – пять лет. Если школе наносится ущерб в результате стихийного бедствия, то ремонт должен проводиться в рамках специальной программы, которая подготавливается Кабинетом министров», — заявил # начальник отдела.

Сотрудник пресс-службы министерства образования Гюльнур Гаджизаде, на вопрос, «обращалось ли их ведомство в Кабмин относительно школы в Шамахы, пострадавшей в результате землетрясения?», потребовала послать письменный запрос. Но даже на письменное обращение, минобразования не сочло нужным ответить.

По мнению эксперта по образованию Надира Исрафилова, вопросом восстановления школы, разрушенной в результате землетрясения, своевременно должно было заняться министерство образования.

«Именно минобразования должно было обратиться к Кабинету министров с предложениями относительно подготовки программы. Уверен, что если бы глава государство не увидел по телевизору эту школу, она так и осталась бы разрушенной», — сказал Надир Исрафилов.

«В конце каждого года строительно- ремонтное управление проверяет техническое состояние школ и докладывает об этом в министерство. В свою очередь минобразования сообщает о результатах проведенной проверки Кабинету министров. В соответствии с результатами проведенной проверки Кабмин выделяет деньги на ремонт и восстановление школ. Если пострадавшая в результате землетрясения школа так и не была восстановлена, это означает, что обращения в Кабмин не было. Такое случалось и раньше. Сегодня в Азербайджане около 300 школ, которые пришли в непригодное состояние, в том числе и в результате землетрясения», — сказал # другой эксперт по образованию Камран Асадов.

А насчет школы в Шамахы президент сразу дал поручение и здание школы либо будет полностью снесено и построено новое, либо будет капитально отремонтировано.