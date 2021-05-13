В Шушу, по Дороге Победы — Специальный репортаж

«Давайте пригласим и иностранных журналистов, пусть приедут и увидят», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе общения с журналистами, которые посетили освобожденную Шушу в рамках проведенного там 12-13 мая музыкального фестиваля «Хары бюльбюль». Да, это было бы очень своевременно. Потому, что после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе не только не остановилась, но и идет вовсю война информационная.

Мировое армянство тратит огромные средства на попытки сделать, казалось бы, невозможное — представить Армению в качестве жертвы конфликта. Расчет сделан на общую неосведомленность рядовых жителей самых разных стран мира о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В результате которого на протяжении почти трех десятков лет 20% территорий нашей страны находились под оккупацией.

Сейчас, после освобождения этих территорий, важно довести до мира правду. Она очевидна, нужно только, чтобы истина, во всей своей ошеломляющей наготе, предстала перед европейцами, американцами, китайцами, жителями как можно большего количества государств. Убежден, что после увиденного у миллионов людей произойдет разрыв шаблонов, у них откроются глаза. И в первую очередь, они откроются у самих зарубежных журналистов.

Потому, что невозможно понять масштаб одержанной Азербайджаном победы без поездки от Горадиза до Шуши, по всем освобожденным районам. Невозможно понять степень героизма нашей армии, которая всего за полтора месяца вернула земли, оккупация которых заняла у армян несколько лет. Невозможно понять ужас вандализма оккупантов, не увидев своими глазами те руины, что они оставили после себя. И невозможно понять объем того, что теперь предстоит восстановить Азербайджану. Восстановление это идет полным ходом. И тут не могу не отреагировать на участившиеся провокационные заявления некоторых лидеров оппозиции. Они возмущаются тем, что «граждан Азербайджана не пускают вернуться на освобожденные территории в то время, как глава государства уже несколько раз их посещал». Истина же состоит в том, что огромные территории на освобожденных землях все еще заминированы. Вправо и влево от проезжей части дорог зачастую можно встретить предостерегающие надписи «Осторожно, мины!». То есть, предложение уже сейчас разрешить въезд на освобожденные территории всем гражданам Азербайджана, означает посылать их на верную смерть.

Кроме того, после разминирования нужно провести хотя бы минимальное обустройство, налаживание инфраструктуры. Нельзя отправлять людей в чистое поле, на «выжженную землю». И любой, кто своими глазами увидит реальный масштаб разрушений, просто раз и навсегда перестанет делать те заявления, что звучат из уст оппозиционеров. Которые, замечу, умудряются видеть «героизм» в признании того факта, что Азербайджан одержал победу в войне в период президентства Ильхама Алиева.

О том, что они же на протяжении долгих лет отрицали вероятность войны, ставя в упрек руководству страны «нерешительность», эти господа «забыли». Как и о том, что они уверяли, что азербайджанская армия не в состоянии вернуть хотя бы один оккупированный район. Всем, кто сочувствует оппозиционерам или поддается на их очевидные манипуляции, нужно проехать всю дорогу нашей великой Победы. И тогда только можно будет оценить продолжающийся по сей день подвиг наших военнослужащих, что несут службу на освобожденных территориях.

А еще, такого рода поездка объяснит, что каждый выезд главы государства, зачастую с семьей — это вовсе не увеселительная поездка, как то пытается представить оппозиция. Потому, что это путь по бездорожью. Нет особой разницы в том, кто едет, допустим, в Шушу. Бездорожье и все ее «прелести» одинаковы для всех. Но, поди и объясни очевидное тем, кто привык жить только в виртуальном мире, в плену у собственных нереализованных амбиций, озлобленности. Им проще соврать, чем признать очевидное.

Им проще не видеть того, как стремительно идет возрождение Карабаха, как меняется облик великой и освобожденной Шуши.

А ведь все это невозможно по щелчку пальцев. В Шушу нужно завозить стройматериалы и все иное, необходимое для ее возрождения. Путь туда лежит через Красный Базар, который пока находится под контролем армянской стороны. Да, они испытывают совершенно понятные чувства, видя колонны с азербайджанскими номерами. Я вполне допускаю, что армяне с радостью бы устроили какую-то провокацию, теракт. Но в том все и дело, что есть фактор российских миротворцев. Да, к ним есть и будут претензии. Но озвучивая их, нужно понимать, что на данном этапе они необходимы именно для того, чтобы избежать провокаций с армянской стороны для завершения всех работ по восстановлению Шуши. Это все становится очевидным только после того, как ты сам проедешь всю эту дорогу.

Преодолев этот путь можно понять, что время работает на Азербайджан. Ханкенди никуда не денется. Его освобождение силой армии, если в том понадобится необходимость, является не столь уж и сложной задачей по причине того, что все господствующие высоты находятся под нашим контролем. Плюс, нужно видеть, в сколь убогих условиях живут оставшиеся в Красном Базаре армяне. По мере того, как восстановятся Шуша и иные освобожденные территории, они поймут, что выгоднее и безопаснее или покинуть наши земли или принять гражданство Азербайджана. Третьего тут просто не дано. И это то, что увидели совершившие поездку в Шушу азербайджанские журналисты. Это то, что увидят представители зарубежных СМИ, которые в будущем посетят колыбель нашей культуры по великой и славной Дороге Победы.