Человек живёт чувствами – непреложная истина… Через чувства человек прикасается к окружающему миру…

Человеческие чувства рождают произведения искусства…

Искусства чувствовать мир…

В каждом его проявлении…

В пространстве арт-центра Nine Senses, являющемся частью «города в городе» Sea Breeze Resort, расположенного в одном из самых удивительных мест на побережье Каспийского моря, прошло мероприятие, подчеркнувшее, насколько разные направления в искусстве способны создавать гармоничную атмосферу.

Все «девять чувств», выраженные через художественные и кулинарные произведения, даже ограниченные стенами, способны погрузить посетителей этого уникального арт- центра в мир, где единственной мерой «весов» является красота… во всём…

Мероприятие представило уникальный симбиоз выставки «100» художника Кенана Алиева и скульптора Намика Гусейнова и презентацию кулинарной книги Лейлы Алиевой и Метина Кадика «Сладко, но без сахара», приуроченную к открытию ресторана Vida Cafe.

Казалось бы, как первое коррелирует со вторым?.. Ответ прост – руки!.. Именно они дают возможность человеку дарить своим чувствам реальное воплощение.

Руки материализуют задуманное, создавая творения, шедевры, создавая жизнь!

Каждый из нас творец: кто-то строит, кто-то танцует, кто-то лепит, кто-то лечит, кто-то рулит, кто-то пишет, кто-то сажает семена и вспахивает землю, кто-то готовит еду…

Руки обнимают и прижимают к сердцу. На руках носят детей и любимых, мы протягиваем их другу, когда приветствуем его, и незнакомому – когда хотим спасти его или обезопасить. В них берут оружие, оберегая Родину и народ. Ими мы пишем и ваяем скульптурные композиции, создаем музыку и рисуем картины, которые трогают сердца людей. Значит, рука – это продолжение сердца.

Всё это вдохновило художника Кенана Алиева и скульптора Намика Гусейнова на создание глобального проекта. Вместе они создали 100 отливок рук наших великих современников. Выставка «100» проходит в рамках «Года Гейдара Алиева» и посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера. Уникальная идея экспозиции выставки отражает ряд символов. В основе концепции заложена мысль о том, как выдающиеся личности в различных отраслях трудились во благо развития культуры и искусства, спорта и музыки, а если говорить лаконично, то во благо своей Родины, прославляя её далеко за пределами своих границ. Рядом с этими людьми, как и со своим народом, всегда был Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Сто личностей, сто судеб, сто пар рук, встречавшихся с Великим сыном Азербайджана. Переплетение судеб по линиям руки. И словно согласно правилу трёх рукопожатий, прикоснувшись к этим рукам, мы как бы прикасаемся и к тем, с кем они взаимодействовали.

В экспозиции выставки «100» можно увидеть руки народного художника Омара Эльдарова, известного врача-онколога Джамиля Алиева, архитектора Расима Алиева, национального героя Мадата Гулиева, народных писателей Анара, Чингиза Абдуллаева, большого друга азербайджанского народа, казахского писателя Олжаса Сулейменова, всемирно известных ханенде Алима Гасымова и Арифа Бабаева, исполнителей Азера Зейналова, Алибабы Мамедова, художника Вадуда Муаззина, знаменитого фотографа Резы Дегати, чьи социальные и военные репортажи покорили сердца миллионов людей на планете.

Авторам выставки удалось сделать посмертный слепок рук народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова.

«Я всегда мечтал создать Музей рук великих людей», – делится Кенан Алиев, участник 58-й Венецианской биеннале, подчеркивая, что экспозиция «100» – часть его большой мечты по увековечиванию великих имён, наших современников и людей, которые своими руками и чистым сердцем делают наш мир лучше, красивее и безопасней.

Официальное открытие выставки – 6 мая. Все желающие могут посетить выставку с 7 мая по 15 июня, с 10:00 до 20:00.

Вход – свободный.

Кулинария полноправно относится к искусству. Приготовление блюд сродни художественному полотну, где красками выступают разнообразные ингредиенты, что в руках превращаются в шедевры вкуса, способные тонко рассказать о чувствах без слов…

Этой весной в Баку вышла книга вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художника и поэта Лейлы Алиевой и шеф повара Метина Кадика «Сладко, но без сахара». Книга издана в бумажном и электронном варианте на четырех языках: азербайджанском, русском, английском и турецком.

«Книга, подготовленная для вас с пожеланиями добра, пронизана любовью, музыкой и молитвами», – пишет в предисловии Лейла Алиева.

Вместо тысячи слов и признаний в любви и симпатии, иногда просто достаточно приготовить дорогому человеку что-нибудь сладкое. Заботясь о собственном здоровье и здоровье всех людей, авторы предлагают рецепты, основанные на полезных ингредиентах, с натуральными подсластителями, которые, порой, известны лишь профессиональным кулинарам.

Морковный кекс, печенье — овсяное, апельсиновое, фисташковое, миндальное – богатство вкуса без вреда для фигуры и здоровья – что может быть лучше, чем такой приятный, вкусный и ароматный сюрприз? За разные оттенки сладкого вкуса в рецептах отвечают сиропы – агавы, кленовый, стевия, мед, курага, финики, инжир, изюм. Некоторые десерты из книги подходят для веганов, а есть и такие, что не требуют выпечки. Во всех рецептах в том или ином виде присутствуют натуральные витамины: морковь, ягоды, апельсины, яблоки, орехи, и даже томатная паста.

Завершающим аккордом дня стала дегустацией нового меню правильного питания от Метина Кадика, ознаменовавшая открытие ресторана Vida Cafe. Шеф приготовил для гостей изумительные десерты и горячие блюда.

Оказавшись первыми гостями ресторана, в своём названии обращающегося напрямую к Жизни – Vida Café, приглашённые попробовали и оценили некоторые десерты из книги, приготовленные Метином Кадиком, в настоящее время живущим и работающим в Азербайджане, являющимся личным поваром Лейлы Алиевой.

Таким образом, арт-центр Nine Senses, вобравший в себя несколько творческих площадок разной направленности, обретя целостность, что отражает глубинный посыл воплощения «девяти чувств», стал важной частью в культурном развитии для людей разных возрастных категорий. Здесь каждый сможет не только соприкоснуться с искусством через выставки, но и открыть в себе творческое начало.

Даже если на сегодня оно не отзывалось, опытные и талантливые педагоги Nine Senses предлагают увлекательное «путешествие» к самому себе. Где на пути будут поддерживать заботливые руки чутких людей, утверждающих, что в каждом человеке заложены чувства, способные преобразовать как внутренний мир самого него, так и окружающее его пространство. А значит и саму Жизнь… с её богатством чувств…, просто только представив свои руки, созидающие красоту…

Татьяна Иванаева, специально для #