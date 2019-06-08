Две золотые медали Азербайджана на молодежном ЕВРО

В Понтеведре (Испания) проходит молодежное первенство Европы по спортивной борьбе. В шестой день ЕВРО представители сборной Азербайджана по вольной борьбе смогли завоевать еще две медали.

Туран Байрамов (65 кг) и Абубакр Абакаров (79 кг) выиграли в финале и завоевали золото. Эльмар Казымов (70 кг) победил в утешительном раунде, но уступил в схватке за бронзу.

Также на ковер вышли Интигам Велизаде (61 кг), Насиб Исаев (74 кг), Фуад Маилов (86 кг), Асхаб Гамзатов (92 кг) и Ислам Абуев (125 кг).

Гамзатов вышел в финал, а Абуев поборется за бронзу. Также Исаев и Маилов пробились в утешительный раунд.

В копилке сборной теперь по две золотой, одной серебряной и бронзовой медали.

| 2019-06-08T23:50:05+00:00 8 июня 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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