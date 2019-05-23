Две недели – это много или мало?

Вашингтон дал Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

По его данным, в течение этого времени Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и закупить американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Если Анкара не согласится на условия Вашингтона, то ее исключат из программы американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, в рамках которой Турция должна получить от США 100 истребителей пятого поколения F-35. Вдобавок, при отказе от выполнения ультиматума на Турцию могут быть наложены санкции. Кроме того, как отмечает телеканал, может последовать «ответная реакция» НАТО.

Комментируя данную новость, российский эксперт по Турции Яшар Ниязбаев, сказал, что Эрдоган не откажется от систем С-400, несмотря на то, что в первое время никто не верил, что Турция собирается покупать эти системы, и многие думали, что это некий шантаж.

«Сейчас же, несмотря на давление США, есть определенная уверенность, что Эрдоган не пойдет на уступки. С другой стороны, не исключено, что ему придется отказаться, потому это не просто давление США на него лично, а это давление на всю страну. Судя по последним выборам, по результатам которым Эрдоган проиграл Стамбул, то можно сказать, что главной причиной этого было экономическое положение Турции. От экономических санкций США будет еще хуже», — сказал он.

По словам эксперта, несмотря на то, что результаты выборов отменили, ощущения того, что Имамоглу проиграет, нет.

«Экономическое положение Турции ухудшается и без санкций. Поэтому вероятность того, что Эрдоган и его советники решат, что надо идти на уступки, велика. Изначально, когда Эрдоган решил закупать С-400 , они ему не были нужны, куда больше ему надо было иметь вес за столом переговоров с США. А получил ли он этот вес или нет, мы пока не знаем», — добавил эксперт.

Говоря о самолетах Ф-35, эксперт сказал, что это важный момент, но не самый важный в плане существования Турции в рамках западного блока.

По его мнению, руководство НАТО в этом вопросе проявляло себя более сдержанно.

«Но теперь, судя по последним заявлениям, говорится о том, что это затруднит работу в рамках блока НАТО, потому что вооружения членов Альянса должно быть интегрировано, а С-400 не вписывается никак. Хотя Турция и пыталась дать все гарантии, что не собирается интегрировать это оружие в систему НАТО, и никак не будет мешать блоку», — подчеркнул он.

Ниязбаев также добавил, что Америка будет больше делать упор именно на экономическое ослабление Турции, но с другой стороны, все зависит от того, насколько США уверенны, что подобным способом они не потеряют Турцию как союзника.

Говоря о том, сможет ли Россия заменить США для Турции, он отметил, что товарооборот России и Турции достигал в самые лучшие времена $32 млрд, из них Турция продавала товара в Россию лишь на $8 млрд.

«И этот дисбаланс в товарообороте — время показывает — обойти очень трудно. Так как потребление Турцией энергоресурсов в разы превышает экспортируемый товар. И с улучшением экономической ситуации рост всегда пропорциональный, и соотношение экспорт импорт сильно не меняется. У Турции торговые отношения больше с ЕС, чем с США. С США товарооборот не такой большой», — сказал он.

В свою очередь, по мнению турецкого эксперт Орхана Гафарлы, переговоры между США и Турцией нужно рассматривать комплексно, есть много факторов, такие как курды, Сирия, С-400, Patriot, Ф-35, торговые отношения.

«США этот вопрос используют как инструмент давления на Анкару, хотя турецкие власти, когда шли на этот шаг, пытались использовать покупку С-400 в своих целях. Эти переговоры еще долго будут продолжаться. Возможно, Турция будет задерживать поставку в свою страну систем ПВО, а если и возьмет, то не будет интегрировать их в систему НАТО», — подчеркнул аналитик.

Гафарлы также добавил, что по С-400 между Турцией и Россией тоже еще идут переговоры, и нельзя сказать, что там все гладко, и они полностью договорились по всем вопросам.

«Например, Турция хочет, чтобы системное обеспечение было местное, а также нет согласия, где эти ракеты будут размещены. Все эти вопросы еще открыты», — сказал он.

Говоря о новых санкциях против Турции, эксперт считает, что серьезных санкций против Турции не будет. По его мнению, ввиду геополитического обострения, вокруг Ирана, терять Турцию США не хотелось бы.

«США не смогут быть успешными, если не будет той или иной поддержки Турции. У Анкары есть свои рычаги давления на США. Я думаю, что стороны постараются придти к консенсусу. Поэтому я не жду санкций, но они могут быть, принимая во внимание дипломатическую тактику Трампа: оказать максимум давления, чтобы усадить за стол переговоров», — резюмировал он.