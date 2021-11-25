Вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что правительство республики приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Об этом сообщает Словацкое радио.

«В Словакии с четверга, 25 ноября, будет действовать общенациональный локдаун. Такое решение приняло правительство республики», — подчеркнул Сулик.

Он отметил, что во время локдауна будут открыты только объекты с товарами первой необходимости, например, продуктовые магазины и аптеки. Образовательные учреждения работать не будут.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подчеркнул, что с 25 ноября в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации. В это время в стране будет действовать комендантский час. (Газета.Ру)