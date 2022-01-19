На фоне незаконных протестов в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение на две недели, особый режим начинает действовать с 5 января. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте президента Казахстана.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16.00 5 января на срок до 00.00 19 января текущего года», — следует из документа.

Как уточняется, в столице Казахстана начинает действовать комендантский час (с 23.00 до 7.00).

В связи с введением особого режима, будет создана комендатура города Нур-Султана, наделяемая полномочиями, что предусмотрены законом «О чрезвычайном положении».

Также на время действия ЧП запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ.