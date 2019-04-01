Дронго, герой нашего времени: Чингиз Абдуллаев встретился с поклонниками

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоялась встреча с народным писателем, известным публицистом, президентом ПЕН-клуба Азербайджана Чингизом Абдуллаевым, который на днях отметит свой 60-летний юбилей.

Это был новый формат творческой встречи с продажей билетов, и полный зал людей, неравнодушных к творчеству нашего прославленного соотечественника.

Проект получил название Zamanəmizin gəhrəmanı («Герой нашего времени»), и как пояснил # его автор и продюсер Арзу Гуламов, идея носит благотворительный характер: все вырученные средства пойдут на реализацию нового большого телевизионного проекта с аналогичным названием. Предполагается, что ведущим авторского шоу станет сам Чингиз Абдуллаев, а его гостями будут выдающиеся деятели азербайджанской культуры.

По словам организатора, за исключением 80 пригласительных, которые достались отличившимся студентам, все билеты на встречу были раскуплены.

Ровно в указанный час писатель вышел на сцену. Публика поприветствовала его громкими аплодисментами. С первой же минуты между героем на сцене и публикой в зале установился контакт. Встреча развивалась в атмосфере абсолютного позитива, искренности , дружелюбия, и условно была разделена на две части: слово писателя и вопрос-ответ.

Говорил Чингиз Абдуллаев обо всем: о любви и творчестве, о политике и спорте, о культуре и обществе. Рассказывал о людях, которыми восхищается, имена которых золотыми буквами вписаны в историю нашей страны.

Один из них – выдающийся писатель и общественный деятель Азербайджана Исмаил Шихлы:

«Я мало встречал таких людей, как он», — заявил Ч.Абдуллаев и рассказал исторический эпизод, связанный с выступлением народного писателя в Милли Меджлисе, в тревожные для нашего народа дни 1993 года, и произнесенную им в ходе этого выступления легендарную фразу о поступке Эльчибея: «Если командир сбежал, оставив свою часть, то он уже не командир».

Когда наступила возможность задать Ч.Абдуллаеву вопрос, у микрофона выстроилась большая очередь. С одинаковым интересом писатель отвечал школьникам, студентам, людям старшего возраста, публичным личностям и оказавшимся на встрече гостям из-за рубежа.

Рекорд по популярности побили вопросы о знаменитом герое Чингиза Абдуллаева — Дронго.

Исчерпав весь лимит своего пребывания на сцене, писатель пообещал, что сфотографируется со всеми желающими и подпишет автографы. Финал вечера стал ярким свидетельством всенародной любви: поклонники, окружив писателя на сцене, суетливо пробивались сквозь толпу, паникуя, что не дождутся своей очереди. Чингиз Абдуллаев с улыбкой повторял, что не сдвинется с места, пока не сфотографируется с каждым желающим.

В интервью # писатель поделился своими впечатлениями и ответил на несколько вопросов:

— Стала ли эта встреча для вас особенной?

— Практически каждую неделю я встречаюсь со своими читателями в различных образовательных заведениях и центрах. За последний месяц у меня было 17 встреч. Уникальность этой встречи была в том, что 650 человек купили билеты, чтобы попасть на нее. Меня это удивляет, шокирует и радует. Если люди меня так ценят, то это самый большой подарок судьбы. Все билеты проданы, но, я, как всегда, не получу ни одной копейки, и говорю об этом с гордостью, так как эти средства должны быть потрачены исключительно на благотворительные цели.

— Вы приглашаете на подобные мероприятия своих близких людей?

— Я вообще никогда никого не приглашаю на свои встречи, так как считаю, что если человеку интересно, он сам придет, если нет, то ему будет неудобно мне отказать. Писателя должны знать по его книгам. А если людям не интересно, то зазывать их насильно – это уже не серьезно.

— Что сегодня читаете сами?

— Очень люблю американских фантастов новой волны. Из последнего прочел книгу о гениальных сражениях Наполеона Бонапарта, мне очень нравится этот период. Всегда много читал, с раннего детства, и сегодня с удовольствием продолжаю это делать. Так что, я все-таки читатель, а не писатель.

— Вы – сторонник чтения электронных книг?

— Нет, никогда не использую для чтения гаджеты, и это несмотря на то, что в свои годы по-прежнему обхожусь без очков. Мне нравятся тактильные ощущения и качество хорошей книги. К счастью, сегодня в мире постепенно начинает расти количество выпущенных бумажных книг. В целом, принято считать, что гаджеты в чтении используются в целях просвещения, а интеллектуалы и эстеты читают бумажные книги.

Своими эмоциями от состоявшегося вечера с # также поделился народный писатель Натик Расулзаде:

— Встреча прошла на высоком уровне, собралась интеллигентная публика. На мой взгляд, подобные мероприятия важны как автору, так и читателям, ведь писателю всегда есть чему поучиться у своей аудитории. Чингиз Абдуллаев — гордость Азербайджана, человек, который известен во всем мире. Трудно найти страну, где не издавались бы его книги. Вот уже 30 лет нас связывает крепкая мужская дружба и могу с уверенностью сказать, что Чингиз Абдуллаев – очень верный друг.