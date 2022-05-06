Канцлер Германии Олаф Шольц считает войну России против Украины беспрецедентным событием. «Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени», — заявил он на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.

Агрессивная война России на истребление, по его словам, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны. Шольц отметил, что президент России Путин «и его режим» пошли на «умышленный выход из мирового сообщества», что казалось практически невозможным в XXI веке. (DW)