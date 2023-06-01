3 июня в Русском доме Баку состоится творческий вечер известного писателя, кинодраматурга, народного писателя Азербайджана, кавалера ордена Шохрат, вице-президента Пен-клуба Азербайджана Натика Расулзаде, сообщает #.

На встрече писатель ответит на самые актуальные вопросы в области отечественной литературы и кинематографии.

Частично встреча с читателями будет проведена в формате мастер-класса от знаменитого маэстро.

Приглашаются все фанаты творчества выдающегося писателя. Вход на мероприятие — свободный. Начало — в 14:00.