Для средних школ будут разработаны новые резервные учебники

Министерство образования работает в направлении увеличения разновидностей резервных учебников для средних школ.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в пятницу Trend.

По словам министра, для школ, в которых обучение ведется не на азербайджанском языке, учебники «Родной язык» и «Познание мира» будут подготовлены в резервном формате.

Байрамов добавил, что осуществлены работы в направлении подготовки ряда учебников по основным дисциплинам начальных классов – Родной язык, математика, иностранный язык – в новом резервном формате: «Уже год, как эти учебники тестируются в ста школах Азербайджана. При тестировании этих учебников ведущие эксперты в этой области, организовывая круглые столы, дают свои советы и рекомендации. Усовершенствованные учебники повторно отправляются на экспертизу. Лишь после этого резервные учебники будут предоставлены для использования».