«В соответствии с указом президента Азербайджана «О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей» разработаны новые механизмы».

Об этом сообщил директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Он отметил, что на основе этого механизма, в первую очередь, при государственной поддержке будет организована закупка современных технологий, обеспечивающих более высокую урожайность, в частности, пилотных оросительных систем.

«40% оросительных систем будет субсидироваться государством. Оставшиеся средства будут обеспечены льготными кредитами. Тем самым будет расширен удельный вес хозяйств, полей с урожайностью 55-65 центнеров. В то же время с 2023 года будет выделяться товарная субсидия на продовольственную пшеницу, производимую хозяйствами, внедряющими пилотные технологии орошения. Речь идет о зерне, которое будет посажено этой осенью. То есть субсидии будут выделять как на технологии, так и на продукцию. Это довольно серьезные механизмы стимулирования с точки зрения увеличения производства продовольственной пшеницы», — отметил он.