Немецкая радиостанция Deutsche Welle, против которой в начале февраля ввела санкции Москва, начнет вещать в России на средних волнах. Это совместный проект с «Радио Свобода», уточняется в заявлении немецкой вещательной компании.
«Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле — это радиоверсии телепередач «DW Новости» и «В самую точку»», — говорится в сообщени DW.
Ппрограммы «Радио Свобода» будут выходить в эфир на этих же частотах до полуночи по московскому времени. Техническим партнером радиостанций стала международная вещательная компания Radio Baltic Waves International.
Российские власти отозвали аккредитацию у DW 3 февраля. Также был закрыт корреспондентский пункт компании в России. Москва назвала эти действия ответом на запрет вещания российского канала RT DE в Германии. В начале марта сайт DW вместе с «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медузой» были заблокированы в России из-за публикации «фейков» о действиях российской армии в Украине. 10 марта был заблокирован паблик DW во «ВКонтакте». Также по тербованию Генпрокуратуры были заблокированы паблики «Медузы», «Настоящего времени» и других СМИ. В конце марта министерство юстиции включило DW в список СМИ-«иноагентов».