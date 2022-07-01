Немецкая радиостанция Deutsche Welle, против которой в начале февраля ввела санкции Москва, начнет вещать в России на средних волнах. Это совместный проект с «Радио Свобода», уточняется в заявлении немецкой вещательной компании.

«Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле — это радиоверсии телепередач «DW Новости» и «В самую точку»», — говорится в сообщени DW.