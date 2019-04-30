Депутатство половым путем: «феномен Неврозова»

В одном южном городе всегда ценили людей, решительно бросавших вызов устоявшимся научным и политическим правилам, традициям. Одним из таких, щедро оцененных героев южного города был депутат местного парламента, бывший провинциальный физкультурник Чушеплет Неврозов. О, это был такой оратор, по сравнению с коим сам Цицерон, представься ему счастливая возможность соревноваться с Чушеплетом в искусстве полемики, стыдливо забился бы в угол! Неврозов, к примеру, обладал заслугами в области кулинарно-политической. Все местные парламентарии прекрасно помнили и, как ярчайший момент в своей биографии, пересказывали детям и внукам эпизод, невольными свидетелями которого они были. Произошло это на одном из заседаний парламента, когда Неврозов осознал, что настало время поведать миру о плоде своих долгих научных изысканий. Решительно, как и подобает борцу с устоявшимися догмами, он сообщил, что бороться с оппозицией южного города нужно исключительно посредством котлет Молотова. В тот момент лик Чушеплета был озарен, наверное также, как лик Джордано Бруно, когда итальянец выступил против господствовавшей в его время аристотеле-птолемеевской системы устройства мира, противопоставив ей расширенную им систему Коперника. А как иначе?! Это же был такой синтез гастрономических предпочтений Неврозова с зажигательной смесью, названной в честь председателя Совнаркома и народного комиссара иностранных дел СССР и активно использовавшейся в ходе советско-финской войны!

Знал ли Чушеплет на что покусился своим открытием, с кем вступил в заочный научный спор? Вряд ли. Скорее, при слове финки, ему вспоминались не жительницы одной северной и очень развитой страны, а предмет гардероба спортсмена-любителя советского времени. И правильно! А как еще мог мыслить человек, озабоченный постоянным поиском очередных возможностей вляпаться в новейшую историю?!

И вот, в последний понедельник апреля, Неврозов растрезвонил о своем новом научном открытии. На сей раз, оно было из области генетики. Ошарашенные жители южного города, перво-наперво, узнали о том, что у Чушеплета есть сын. Уже после этого признания, южногородцам стало как-то тревожно. Они предчувствовали, что на банальной презентации собственного отпрыска Неврозов не остановится. Интуиция их не подвела. Неврозов, сделав паузу не большую, чем та, что берут культуристы между подходами при выполнении упражнений, проговорил: «Сынок мой мечтает стать депутатом». И добавил, что его чадо уже занимается боксом. А чем же еще должен заниматься будущий депутат парламента южного города?! Ну не изучением же права, истории и политологией! Зачем ему все это, если у него папа – сам Чушеплет Нврозов?! Вот так, совершенно буднично, без помпезных речей и брызг шампанского, произошло величайшее научное открытие. Оказывается, депутатство можно передавать половым путем. Это, на мой взгляд, будет открытие похлеще, чем нахождение «космического гена» или доказанная эффективность генетической терапии! Можно даже дать этому открытию имя самого Чушеплета. Так и назовем — «феномен Неврозова». И прославим тем самым южный город еще больше. Ведь там, как известно, всегда ценили людей, решительно бросавших вызов устоявшимся научным и политическим правилам, традициям.