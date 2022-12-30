Певец Jony все еще не может забыть, с какой любовью и с каким ажиотажем принимала его бакинская публика минувшим летом в рамках серии летних концентов в Sea Breeze Resort.

Радостная новость для всех, кто сделал этот концерт незабываемым — певец снова выступит в Баку и снова на лучшей летней сцене города, в Sea Breeze.

Как сообщает #, концерт состоится 24 июня на большой летней сцене курортного городка.

Билеты уже в продаже, и более того — самые популярные места в фан-зону уже практически проданы.

Феномен девичьих грез Jony ловко превращает свои шоу в солдаут, поэтому организаторы не советуют раздумывать с покупкой билетов.