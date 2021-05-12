Анкара заявила, что Турция и США могут решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара повторно обратилась к США с призывом провести переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400 и исключения Турции из программы истребителя F-35.

«Мы повторяем предложение для США обсудить темы С-400, F-35 и санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — прим. ТАСС). Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены», — сказал он в среду газете Hurriyet.

Калын отметил, что администрация турецкого президента продолжает подготовку к переговорам с американским лидером Джо Байденом, которые запланированы на саммите НАТО в июне. «Мы ждем от администрации Байдена конкретных шагов. С-400, F-35 и санкции CAATSA препятствуют развитию наших отношений. Мы уже говорили, что эти меры против нас незаконны и несправедливы. Санкции за приобретение страной НАТО вооружения для собственной защиты противоречат духу союзничества», — сказал он.

Калын указал, что Турция «не убеждена доводами США о том, что С-400 представляют опасность для НАТО», а также, что «комплексы несут риски безопасности для самолетов F-35». «Если будут приемлемые условия, мы наряду с С-400 закупим и комплексы Patriot. Но мы вынуждены учитывать национальные интересы. И это совсем не значит, что альтернатив [для сотрудничества] не остается», — подчеркнул он.