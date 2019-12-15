Дело не в Юрчевиче, а в Эльхане Мамедове

В четверг, в штаб-квартире АФФА прошло очередное заседание Исполкома ассоциации. В ходе заседания был заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана по футболу Николы Юрчевича относительно ее выступления в отборочном цикле ЕВРО-2020. Не знаю, что говорил в свое оправдание хорватский тренер, но Исполком принял решение не оставлять его на посту главного тренера сборной страны. Проще говоря, его отправили в отставку. Это было ожидаемо.

Ведь, под руководством Юрчевича наша национальная команда набрала всего 1 очко в отборочном турнире Евро-2020. Конечно, в первую очередь отвечает главный тренер команды. Но Юрчевич не сам возглавил национальную сборную. Его пригласила АФФА. Лично Э.Мамедов, в интервью телеканалу CBC Sport, давая объяснение назначению Юрчевича, указал на то, что хорват относится к той категории тренеров среднего возраста, которые не добивались доселе больших успехов, но имеют большую мотивацию достигнуть хороших результатов и прогрессировать.

То есть, это был осознанный и обоснованный, с точки зрения Э.Мамедова, выбор. И вот теперь, когда оказалось, что выбрали откровенно слабого специалиста, который выдал позорный результат, логично было бы спросить и с тех, кто его пригласил в нашу страну. Не знаю, кстати, на каких условиях было достигнуто согласие о расторжении контракта с Юрчевичем и не получится ли так, что АФФА еще и должна будет выплачивать ему компенсацию за бездарно проделанную работу. В любом случае, АФФА обязана отчитаться перед общественностью и внести ясность в данный вопрос.

В целом, нельзя же приписывать себе заслугу в малочисленных, эпизодических успехах в нашем футболе. Нужно еще и иметь мужество признавать свою вину и в бесконечных провалах. Увы, мы видим, что Э.Мамедов готов спихивать свою вину на кого угодно, лишь бы и далее протирать штаны в кресле генсека АФФА, получая огромную зарплату, не неся ответственности за стагнацию в отечественном футболе. Хотя, правильно ли называть происходящее не провалом, а стагнацией?

Ведь, дело не только в том, что национальная сборная набрала всего 1 очко в своей отборочной группе. Она не показывала и игры, которая бы радовала болельщиков. Очевидно было, что эта сборная слабее той, что была в период, когда сборную тренировал Роберт Просинечки. Во многом это связано с тем, что ведущие игроки сборной просто постарели и уже не в состоянии выдавать игру прежнего уровня. Но, проблема была усугублена тем, что АФФА не смогла удержать Просинечки, при котором у сборной начал вырисовываться определенный стиль игры. Кроме того, именно при Просинечки сборная Азербайджана набрала 10 очков, одержала три победы в отборе на ЧМ-2018.

Его, как известно, в итоге не удержали. Что было бы, останься он у руля сборной, нужно ли было вообще идти во всем ему на встречу? На все эти вопросы нет ответа, есть только версии. Фактом же является то, что сборную после Просинечки доверили Гурбану Гурбанову, который также не справился с поставленной задачей. Оказалось, что он был способен дать результат с «Карабахом», да и то, как сейчас видно, было временно. Агдамский клуб провалился в ЛЕ, не сумев выйти в плей-офф из откровенно слабой группы.

В любом случае, за провал сборной под управлением Гурбанова руководство АФФА, лично Э.Мамедов не понес никакого наказания. И сейчас он также спихивает свой провал на кого угодно. На Юрчевича, на судей, на невезение, на журналистов, обвиняя их в искусственной критике. Дошло до откровенного цинизма. «Не стыдимся ли мы за результаты сборной в последнем отборочном цикле? Мы огорчались, но не стыдились»,- заявил давеча генсек АФФА. Действительно, зачем стыдиться поражений, если кресло под тобой не шатается?!

В идеале же оно не просто шататься должно. В идеале наш футбол давно должен быть спасен от Э.Мамедова в той же степени, как азербайджанская журналистика нуждалась в спасении от ее уничтожения со стороны, к счастью уже бывшего, помощника президента Азербайджана и главы общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанова. Ведь, провал имеется не только в виде позорных результатов и игры первой сборной страны. Разрушено все футбольное хозяйство, доказательством чему являются и кошмарные показатели молодежной и юношеской сборных. То есть, мы и в будущем получим первую сборную, которая героически будет бороться за предпоследнее место в своей отборочной группе.

А иначе и не может быть при таком слабом национальном первенстве. Иначе и быть не может в условиях, когда АФФА ищет этнических азербайджанцев по всему миру, не будучи в состоянии создать условия для появления в Азербайджане молодых игроков, которые бы заинтересовали если не ведущие, то хотя бы среднего уровня клубы из Италии, Испании, Франции, Англии. Иначе и быть не может, когда на матчи наших клубов, даже в еврокубках, не собирается полный стадион. А не приходят болельщики на стадион потому, что не верят в чудо. Вот именно за это, за убийство веры в отечественный футбол, и нужно гнать в шею Эльхана Мамедова и иных чиновников АФФА, включая ответственных за развитие футбола в регионах страны.