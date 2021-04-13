Мировые финансовые институты улучшили прогнозы по росту экономики Азербайджана, но дело не в цифрах…

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,3%. Об этом говорится в апрельском выпуске отчета международной структуры «World Economic Outlook». По данным ее аналитиков, в 2022 году экономический рост в нашей стране будет на уровне 1,7%. При этом прогноз на текущий год улучшен на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим отчетом этой организации.

По примеру МВФ, Всемирный банк тоже ожидает экономического роста в Азербайджане в 2021 и 2022 годах на уровне 2,8% и 3,9% соответственно. Такая оценка содержится в экономическом отчете ВБ по региону Европа и Центральная Азия. Прогноз роста ВВП в текущем году улучшен на 0,9 п.п. по сравнению с оценкой, которую банк давал в январе (1,9%), но ухудшен на 2022 год на 0,6 п.п. (4,5%). Согласно оценкам ВБ, рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит 3,4%.

По оценкам ВБ, в среднесрочный период положительными факторами для роста экономики Азербайджана являются стабилизация цен на нефть, а также инвестиции в восстановление Карабаха. «Ожидается, что соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном поможет снизить геополитическую напряженность в регионе, хотя риски для стабильности остаются», — подчеркивается в отчете.

К вопросу о сути таких сценариев и значении их для нашей страны, председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов сказал #, что дело не в прогнозах и цифрах, но реальных предпосылках развития экономики. Этого следует добиваться, говорит профессор, тогда и рост экономики приложится:

«Но если мы не будем всерьез решать проблемы с монополией, таможней, финансовой доступностью среднего и малого бизнеса, положительных подвижек не будет. Поскольку без решения этих ключевых задач сложно говорить о хороших результатах. Например, статистика информирует, что за шесть лет реальный сектор в Азербайджане вырос более чем на 40%. Спрашивается, почему тогда за отчетные годы импорт увеличился на 4,7 млрд долларов или 7,7 млрд манатов? Ведь если реальный сектор доподлинно развивается, почему растет и растет ввоз зарубежной продукции? Я не вижу элементарной логики в этих данных…».

И дело здесь даже не в цифрах, уверен аналитик. Развитие экономики, бизнеса и производства нуждается в соответствующих условиях:

«Экономический рост невозможен, пока малый и средний бизнес остаются в подавленном состоянии и без доступа к финансированию, ощущая над собой прессинг монополий и коррупции. Что бы ни говорили международные институты, необходимо в первую очередь добиваться решения этих первоочередных вопросов. Добиваться нормальных условий для бизнеса на таможне, поскольку на налоги и пошлины сейчас приходится до 40% стоимости ввозимой продукции, заявленная импортерами стоимость товара не учитывается, а за основу принимаются розничные цены внутри страны.

Для развития экономики необходимо удешевление кредитов, поскольку ставки под 20 – 25% не рассчитаны на развитие бизнеса, производства.

Обеспечив предпринимателей финансовым ресурсами и покончив с чиновничьим вмешательством, ликвидировав подобные препятствия, мы добьемся не даже не двух, а десяти – пятнадцати процентов экономического роста», — говорит ученый.

Касаясь ожиданий международных финансовых институтов, доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал в беседе с редакцией, что минувший год был достаточно сложным для всех стран мира, но несмотря на это, Азербайджан показал сравнительно хорошие результаты.

«В целом же, если сравнивать с прогнозами, результаты нашей страны были ожидаемо отрицательными. Виной тому глобальная экономическая турбулентность – снижение цены нефти, а также отрицательные тенденции в масштабах мирового рынка и мировой экономики. Однако уже к концу года финансовые показатели нашей страны улучшились, наметилась выраженная тенденция к стабилизации, а меры правительства по борьбе с последствиями пандемии дали ожидаемые результаты. Нормализуется финансовая ситуация. В результате зарубежные институты принялись повышать наши рейтинги, и на это в немалой степени повлияло повышение цены на главный экспортный ресурс страны – нефть. Ведь, как правило, авторы рейтингов выводят свои прогнозы на основании текущих показателей», — сказал Габибли.

А поскольку стоимость нефти в прошлом году достигала отрицательных рекордов, заметил он, ожидания международных аналитиков по перспективам местной экономики были нелестны. В этом году нефтяные индексы на мировых биржах пошли в рост, и международные финансовые институты переключились на позитив. По отчетам Всемирного банка и Международного валютного фонда видно, что экономическая ситуация в стране улучшается по сравнению с той, что наблюдалась в минувшем кризисном году. Улучшаются и макроэкономические показатели в масштабах глобальной экономики. Согласно прогнозам, в текущем году в мировой экономике ожидается 6-процентный рост.