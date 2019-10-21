Дамоклов меч ядерной угрозы

Стремительность и чуть ли не спонтанность возникновения новых вооруженных конфликтов, операций, в которые оказываются вовлечены сразу множество стран из числа не самых последних в мире, в последние годы не раз уже заставляла многих задуматься о вероятности дальнейшего развития ситуации не без применения ядерного оружия. К сожалению, это так.

Вспомним, обострение отношений Северной Кореи и США, когда запускались какие-то ракеты в сторону Японии, когда Ким Чен Ын угрожал нанесением ударов по самой Америке. Или памятное напряжение между Турцией и Россией, после сбитого военного самолета на фоне событий в Сирии – тогда (тем более, на фоне антизападной истерии пропутинских СМИ) многим показалось, что до применения атомного оружия остаются считанные часы. Ну и последнее развитие аналогичной ситуации – возобновившиеся споры вокруг казалось бы уже решенного вопроса с ядерной программой Ирана.

Как раз на эту тему выступила на днях заместитель генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

По ее словам, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану (так называемая «ядерная сделка»), из которого вышли США, должен быть сохранен, и для этого необходимо предпринять ряд шагов.

«Мы всегда называли иранскую ядерную сделку большим успехом для режима нераспространения ядерного оружия. Эта договоренность стала важным инструментом предотвращения распространения ядерного оружия в этот регион. Поэтому мы, конечно, хотели, чтобы сделка оставалась в силе, но, к сожалению, одна из сторон из нее вышла», — сказала она.

По словам Накамицу, чтобы спасти СВПД «нам сейчас необходимо предпринять ряд шагов».

Чиновник ООН открыто заявляет, что всем странам и организациям, которые занимаются торговлей с Ираном на законных основаниях, должна оказываться поддержка. «Важно, чтобы экономическое сотрудничество и торговля с Ираном в законных рамках продолжали развиваться, с тем чтобы у Тегерана был стимул проявлять сдерживание и сохранять приверженность сделке», — подчеркнула Накамицу. Тут с ней, конечно, не поспоришь. Тем более, что все остальные подписанты СВПД до сих пор сохраняют верность его положениям – а это ведущие страны Европы, Китай и Россия. Но с другой стороны, хоть замгенсека ООН и говорит о поддержке стран, сотрудничающих с ИРИ, факты свидетельствуют, что с весны прошлого года, когда Трамп впервые жестко высказался о ядерной сделке, а затем стал грозить компаниям, начавшим строить отношения с иранским бизнесом, очень многие из них попросту свернули едва наметившуюся, но весьма многообещающую взаимовыгодную кооперацию с иранскими корпорациями – лишь бы не потерять возможность быть представленными на рынке США. Таковы реальные последствия угроз Трампа. Не потребовалось даже международных решений, чтобы Иран вновь оказался практически в прежнем состоянии – формально международных санкций уже нет, но по факту…

Само собой, иранцев, так бурно радовавшихся в 2015-м появлению СВПД, то есть, открытию границ для всеобъемлющих бизнес-контактов, новое закручивание гаек отнюдь не обрадовало, что логическим образом отразилось и на обострении застарелых региональных амбиций. И иранские лидеры, на фоне звучащих угроз из Вашингтона, уже несколько раз грозились в ответ, что чуть что – и они тоже в состоянии отказаться от обязательств и вернуться к разработке ядерного оружия.

Таким образом, Идзуми Накамицу совершенно права, когда отмечает, что риски ядерной войны растут, ситуация в мире становится опасной, на что есть много причин, в том числе дефицит доверия между странами, нехватка диалога, быстрое развитие науки и новых технологий.

Замгенсека ООН сообщает, что «многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. Знаменитые часы «Судного дня» снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого».

По ее словам, «к сожалению, доверие между государствами — включая ядерные державы — серьезно нарушено. Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога».

Что ж, все указано верно. И вопрос в том, что можно сделать в подобной ситуации странам, не обладающим большим значением и авторитетом на международной арене, если даже не последнему лицу в ООН остается только сетовать на обстоятельства и разводить руками?