Военно-воздушные силы (ВВС) Турции не входили в воздушное пространство Сирии во время нанесения ударов по базам террористов в Ираке и Сирии. Об этом сообщает CNN Turk, передает ТАСС.

Воздушная операция «Коготь-меч» была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников ВВС Турции. Удары наносились по местам базирования Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны». В операции также были задействованы подразделения артиллерии.

По данным телеканала «Ахабер», ударам со стороны турецких F-16 и беспилотных летательных аппаратов подверглись сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а в Ираке — регион Шенгал.

По мнению экспертов, это операция стала ответом Турции на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и свыше 80 были ранены.