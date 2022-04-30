Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Вооруженные силы страны должны быть готова к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам, передает ЦТАК.

По словам северокорейского лидера, «только огромная наступательная мощь, подавляющая военная мощь, которой не может обладать ни одна сила в мире, является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны, населения и будущих потомков».

Ранее власти КНДР подтвердили, что провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». По словам Ким Чен Ына, Пхеньян готовится к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.