Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын выступил с резонансным заявлением на церемонии открытия выставки вооруженной техники «Оборонное развитие — 2024». По его словам, Корейский полуостров никогда ранее не сталкивался с настолько высоким риском ядерного конфликта, как в настоящее время, передает «Голос Кореи».

Глава КНДР обвинил США в расширении системы военного альянса по совместному использованию ядерного оружия с целью сдерживания мощи Пхеньяна. Ким Чен Ын подчеркнул, что, несмотря на его попытки наладить отношения с Вашингтоном, это лишь подтвердило «враждебную политику» американской стороны.

«За счет развертывания огромных стратегических ударных средств и союзных сил уровень военного давления и провокаций чрезвычайно возрастает. Никогда еще воюющие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой ситуацией, как сейчас, которая могла бы перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — заявил он.

В связи с нарастающей угрозой Ким Чен Ын призвал к разработке и модернизации вооружения КНДР, а также продолжению наращивания оборонных потенциалов страны.

«Наша партия и правительство сделают все для развития более высоких военных технологий и усиления военной мощи, чтобы защитить нашу славную родину, Корейскую Народно-Демократическую Республику, с помощью сильной национальной обороны», — подчеркнул глава КНДР.