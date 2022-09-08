Процессы вокруг карабахского конфликта развиваются быстрыми темпами. Сразу после брюссельской встречи армянские СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве начали писать о том, что Никол Пашинян приказал ускорить процесс подписания мирного соглашения до конца этого года.

На параллельном трэке можно заметить ежедневные новости Минобороны Азербайджаа об обстрелах на границе, Варданян и активизация США в регионе Южного Кавказа, в частности в карабахском вопросе.

«Филип Рикер посещает регион не как сопредседатель МГ ОБСЕ, а как советник госдепа по переговорам на Кавказе, а тут три трэка; армяно-азербайджанский, грузино-российский и армяно-турецкий. Поэтому его визит обусловлен его должностными обязанностями в регион», — сказал в беседе с # политолог Фархад Мамедов.

По его словам, назначение Рикера в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в большей степени ограничит его деятельность на пределы Азербайджана, чем создаст ему какие-то возможности.

«Что касается активизации США в качестве третьего трэка переговоров, то я не думаю, что в этом есть нужда, поскольку московская и брюссельская площадка покрывают всю тематику армяно-азербайджанской повестки», — полагает эксперт.

С другой стороны, США могут поддерживать инициативы ЕС, но они могут также выдвинуть свои инициативы и Азербайджан может их рассмотреть, если они не будут противоречить позиции Баку, считает политолог.

«Нынешняя позиция США, а именно отсутствие поездки их посла в Шушу, их заявление о статусе и так далее, ограничивает их активность в регионе и в Азербайджане в частности», — добавил он.

Говоря о появлении в регионе в качестве политического фактора Рубена Варданяна, аналитик сказал, что оно сопряжено с брюссельской встречей и с решением о том, чтобы подписать мирное соглашение.

«Однако качественное влияние на процессы в Карабахе никакого это не окажет. Потому что это межгосударственная повестка с Арменией, а вопрос Карабаха Азербайджан рассматривает как внутренний вопрос. Поэтому появление Варданяна и назначение его на какие-то должности в непризнанном образовании никоим образом не будет влиять на позицию Азербайджана в отношении армянского населения Карабаха», — считает эксперт.

В своем последнем выступлении на дальневосточном экономическом форуме в России премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о Зангезурском коридоре отметил: «Азербайджан получит транспортные маршруты через территорию Армении, а Армения — через территорию Азербайджана, а это означает новые возможности для международных торговых путей. Реализация этого глобального проекта очень важна для государств региона, а также для Ирана, Турции, России и стран Дальнего Востока».

В данной цитате следует обратить внимание на предложение «реализация этого глобального проекта», где Пашинян завуалированно признает, что Зангеруский коридор – это «глобальный проект», противиться которому Армения не в силах.

Однако для того, чтобы данный глобальный проект заработал, отношения между Баку и Ереваном должны регулироваться каким-то юридическим документом. Словом, не могут страны торговать или использовать друг друга в качестве транзита, если они не признают территориальную целостность друг друга и не имеют каких-либо политико-дипломатических, а также юридически подкрепленных экономических связей.

Поэтому Пашинян форсирует подписание мирного соглашения. В Брюсселе ему объяснили, что Зангезурский коридор для мировой элиты важнее, чем метафизические представления армян о Карабахе. С другой стороны, в интервью Forbes Рубен Варданян открыто заявил о своих амбициях прийти к «власти» сначала в зоне временного контроля в Карабахе, стать главным среди бандитов, а затем стать и президентом Армении. Словом, над Николом повис «Дамоклов меч», ну а поскольку это так, нужно «сливать» Карабах и признавать его в качестве территории Азербайджана — другой документ президент Азербайджана подписывать не будет.