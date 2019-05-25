Челси требует за Азара 150 миллионов евро

«Реал» намерен предпринять новую попытку заполучить вингера «Челси» Эдема Азара.

По информации источника, «сливочные» планируют сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы. При этом на «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца 150 миллионов евро с учетом бонусов, но все же уверены, что в конечном итоге футболист переберется в Мадрид. Сам игрок уже сообщил «Челси», что хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.