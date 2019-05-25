Челси требует за Азара 150 миллионов евро

«Реал» намерен предпринять новую попытку заполучить вингера «Челси» Эдема Азара.

По информации источника, «сливочные» планируют сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы. При этом на «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца 150 миллионов евро с учетом бонусов, но все же уверены, что в конечном итоге футболист переберется в Мадрид. Сам игрок уже сообщил «Челси», что хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

| 2019-05-25T12:59:22+00:00 25 мая 2019, 15:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss