Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что действия ЕС по введению санкции против отдельных лиц и определенных институтов координируют с Великобританией, Соединенными Штатами и Канадой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге заявил о том, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может стать прелюдией к «чему-то гораздо худшему».

По его словам, пограничная охрана Польши сообщает о том, что белорусские силы все еще перевозят мигрантов к границе. Моравецкий также указал на увеличение российского воинского контингента рядом с границей Украины, а также Белоруссии.