Часы за полтора «ляма», как элемент странового пира

В одном южном городе всегда любили обсуждать события из ряда вон выходящие. Особенно, если оно как-то было связано с местными богатеями, большинство из которых обрели данный статус путем банального воровства, причем зачастую народных же денег. Тем увлекательнее было обсуждать их неприятности обокраденным жителям южного города. На сей раз они обсуждали весть, прилетевшую с острова Ибица.

Наиболее продвинутые, интересующиеся географией и кинематографом жители южного города впервые узнали о чудесном острове в Средиземном море благодаря фильму о похождения шести шведок на Ибице. С тех пор, многие из них мечтали там оказаться. Но, реализовать эту мечту удалось лишь лучшим людям города, к числу которых относился и сын одного высокопоставленного местного чиновника.

Отец щедро одаривал собственное чадо, развивая в нем тягу к прекрасному. К примеру, прознав о том, что международный курорт Ибица давно снискал себе славу, благодаря клубам, где исполняется электронная музыка, он регулярно и принудительно отправлял сына туда. А вдруг, ребенок музыкантом решит стать. Причем, сразу электронным. Ну не в музыкальную же школу, не в консерваторию же ему ходить. В консерватории, по твердому убеждению отца счастливого чада, продавали консервы. А ребенку так хотелось уже Ибица! Ну, возмудел уже мальчик, что тут скажешь?!

Изучать электронную музыку и познавать все, чем богат остров юноша отправился, вооружившись многим из того, чем его щедро одарил папаша. Например, часами Richard Mille 50-03 MCLaren F1 стоимостью 1 миллион 500 тысяч евро. Ну вдруг у него деньги наличные кончатся, карточку банковскую заблокируют а у малого еще к кому-то или к чему-то вздыбится интерес. Это же Ибица, там обязательно вздыбится! И вот тут-то часы и пригодятся. В качестве средства расплаты, так сказать. Ну и покрасоваться всем, что так изящно скомуниздено у жителей родного города его благородным отцом, тоже хотелось.

Но, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Какие-то завистники и воры украли у парнишки часы! Собственно, именно благодаря факту кражи и узнали в южном городе о факте наличия у сына чиновника таких дорогих часиков. Народ возмутился. Кто-то коварный, наверное, пробравшиеся на Ибицу радикальные оппозиционеры южного города, лишили их предмета гордости. А как иначе? Что еще оставалось делать жителям южного города, кроме как издалека гордиться богатством тех, кто их обобрал?!

В конце концов, это была своеобразная форма патриотизма. Свой же обобрал, а не чужой. И вот теперь, видя сына очередного нувориша из южного города, посетители лучших курортов мира проникались уважением и даже завистью к нему. В смысле, к городу, а не к юнцу. Ну чем не страновой пиар?! Кстати, именно в рамках странового пиара, смею полагать, сами местные нувориши и их чада обзаводились роскошной недвижимостью и дорогущими авто за границей.

Могут ли себе такое позволить чиновники и их дети из богатейших европейских стран? Нет. И это обстоятельство наполняло души жителей южного города гордостью за родных коррупционеров. «Раз так много воруют, значит, страна у нас богатая»,- мудро рассуждали они. Тем удивительнее было то, что до сих пор не объявился отец обокраденного на Ибице молодого человека. Он почему-то скрывался. По причине скромности, надо полагать. Зря. Страна должна знать в лицо своих героев. Их награждать надо. И компенсировать потери, вроде покражи часов на Ибице, за счет граждан южного города. Не стоит ломать уже устоявшуюся традицию.