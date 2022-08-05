Реформы, начатые в России во второй половине XIX века представители интеллигенции приняли весьма благосклонно. Ведь эти реформы предполагали отмену цензуры. Однако, вскоре они были разочарованы действиями властей. Потому, что представителей интеллигенции, посмевших поднять свой голос против беззакония чиновников стали обвинять в измене Родине.

Вспомнили мы об этом неслучайно…

30 июля 2022 года Медиа-правовая группа (МПГ) выступила с заявлением в связи с предупреждением Генпрокуратуры, сделанным в отношении группы журналистов и пользователей социальных сетей за их посты, публикации.

Напомним, что журналисты Фикрет Фарамазоглу, Сахавет Мамедов, Агиль Алышов, политик Руслан Иззетли, блогер Тофик Шахмурадов и группа пользователей социальных сетей были вызваны в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики и допрошены за посты и публикации в социальных сетях. Т. Шахмурадов был приговорен к 1 месяцу административного ареста по обвинению в размещении в социальной сети “запрещенной законом” информации.

Как отмечается в заявлении Медиа-правовой группы, Генпрокуратура не уточнила, какую именно запрещенную информацию распространили опрошенные журналисты и пользователи социальных сетей, какие нарушения они допустили.

Медиа-Правовая группа глубоко обеспокоена тем, что журналисты и пользователи социальных сетей сталкиваются с таким обращением и методами к своим публикациям, мнениям, суждениям и критике, и расценивает такую реакцию как шаг, наносящий ущерб свободе слова и выражения мнения.

Мы решили выяснить, какую именно запрещенную информацию распространили предупрежденные журналисты и пользователи социальных сетей.

Для получения ответа мы обратились к журналисту Фикрету Фарамазоглу и Руслану Иззетли. (К сожалению, с другими опрошенными в Генеральной прокуратуре журналистами нам так и не удалось связаться).

Как сообщил нам Фикрет Фарамазоглу, он поместил на своей facebook – странице информацию о взрыве мины в Кельбаджарском районе.

«Претензия Генпрокуратуры состояла в том, что я распространил в социальных сетях информацию, не подтвержденную официальными органами. Кстати, Министерство обороны подтвердило эту информацию. Я считаю, что не нарушал требование законодательства», — заявил Фикрет Фарамазоглу

По словам Руслана Иззетли, на своей facebook- странице он написал о проблемах, с которыми сталкиваются военнослужащие.

«В Генеральной прокуратуре мне заявили, что в своем статусе я не привел никаких фактов. Сотрудники Генпрокуратуры предупредили меня, что в случае повторной публикации это ведомство подаст на меня в суд. Я оцениваю действия сотрудников Генпрокуратуры как проявление цензуры», — сказал нам Руслан Иззетли.

Мы попросили прокурора пресс- службы Генеральной прокуратуры Кенана Зейналова прокомментировать заявления журналистов Фикрета Фарамазоглу и Руслана Иззетли. «Действия Генпрокуратуры полностью законны», — лаконично «ответил» # Кенан Зейналов.

Можно ли считать действия прокуратуры проявлением цензуры? Это вопрос мы задали руководителю Объединения Журналистов «Йени несил» Арифу Алиеву.

«Я считаю, что в действиях прокуратуры есть элемент цензуры», — заявил Ариф Алиев.

По словам руководителя общественной организации, это происходит не потому, что в прокуратуре сидят плохие парни.

«Это исходит из нового закона «О медиа». Так в 1 пункте статьи 14 закона говорится о том, что представление фактов и событий должны быть объективными и беспристрастными. А понятие объективности можно трактовать по-разному. Об этом я говорил в своем выступлении во время обсуждения этого закона в парламенте и предупреждал, что это требование закона будет широко использоваться против журналистов. Так сегодня Генпрокуратура обвинила журналистов в необъективности, а завтра с такими обвинениями может выступить любая другая структура. А точность и объективность являются различными понятиями. Объективность – это, скорее, понятие филосовское, и требование к журналистам быть объективными в освещении обычно содержится в Кодексе профессиональной этики, но, конечно, не в законах», — сказал Ариф Алиев.

Проект закона «О медиа», о котором говорит Ариф Алиев, был подготовлен Агентством по развитию медиа.

Неужели сотрудники агентства не предполагали, что подготовленный ими законопроект будет препятствовать осуществлению журналистами профессиональных обязанностей?

Этот вопрос мы задали представителям Агентства по развитию медиа. Однако, представители агентства оставили наш вопрос без ответа.