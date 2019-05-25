«Будущее традиций»: Айдын Раджабов представил на выставке новые ковры

В Азербайджанском музее ковра открылась персональная выставка, посвященная 75-летию заслуженного художника Азербайджана Айдына Раджабова, заведующего секцией декоративного прикладного искусства Союза художников Азербайджана, лауреата премии Солтана Мухаммеда

Выставка носит название «Будущее традиций».

Как сообщает #, директор Азербайджанского музея ковра, президент Национального комитета ИКОМ Азербайджана Ширин Меликова, рассказывая о концепции выставки, отметила, что она включает в себя ретроспективу творчества Айдына Раджабова за последние 20 с лишним лет и дает возможность рассмотреть в динамике создание художником произведений, от зарисовки до готового ковра.

Она особо отметила ряд его работ, посвященных Абшерону, его неповторимой ауре, и поблагодарила Айдына Раджабова за долгое и плодотворное сотрудничество с музеем в качестве консультанта.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов отметил многогранность творчества Айдына Раджабова, а другой секретарь Союза художников – проректор Академии художеств Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов – отметил, что оно характеризуется новым взглядом на древнее искусство ковроделия. Профессор Академии художеств Азербайджана, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов рассказал о своей долгой дружбе и творческом сотрудничестве с Айдыном Раджабовым.

Выступавшие отметили заслуги юбиляра перед отечественным прикладным искусством и принесли ему свои поздравления с юбилеем, а он, в свою очередь, поблагодарил их за теплые слова.

Выпускник Азербайджанского художественного училища им. А.Азимзаде и Азербайджанского государственного института искусств им. М.А.Алиева, Айдын Раджабов по праву считается последователем школы художника и исследователя Лятифа Керимова. Наряду с этим, творчество Айдына Раджабова сочетает в себе традиции и современные направления коврового искусства. Его ковры хранятся в музеях и галереях в Азербайджане и за рубежом.

В своих орнаментальных работах Айдын Раджабов активно использует традиционные тюркско-огузские орнаментальные мотивы. В некоторых сюжетах его ковров отчетливо прослеживается влияние средневековой азербайджанской миниатюры, другие отличаются геометрической стилизацией.

К нынешней выставке художник подготовил шесть новых ковров, сотканных по его эскизам, разработанным за последний год.

Всего же на выставке демонстрируется 20 ковров, два ковровых пояса и две ковровые попоны, созданные по эскизам Айдына Раджабова, а также 23 его ковровых эскиза разных лет и наброски к ним.