В галерее NUR Art House проходит выставка «Qarabağ xalçaları: tarixdən gələcəyə ötürülən həqiqət» (Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее), сообщает #.

Организаторы выставки — галерея NUR Art House, ОО «Азербайджанские ковроделы» и НПО Arts Council Azerbaijan.

Наряду со старинными коврами, хранящимися в частных коллекциях, на выставке представлены произведения современных художников и ковроткачей. В рамках программы гости ознакомились с орнаментами карабахских ковров, смогли принять участие в мастер-классах, который также провел известный художник по коврам, член Союза художников Азербайджана Эльдар Гаджиев.

Среди гостей были представители культуры, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий. Отличное настроение гостей в преддверии Нового года придавало вечеру особую праздничную атмосферу. Позитивной атмосферы добавило и то, что Arts Council Azerbaijan отметил 16-летие деятельности и стал членом организации World Crafts Council Europe.

Это позволит азербайджанским ремесленникам (керамисты, ковроткачи, мастера народно-прикладного икусства и т.д.) представлять свою продукцию в различных международных проектах и на выставках в Европе. В Азербайджане это новшество для европейского крафтинга будет представлено Arts Council Azerbaijan на площадке NUR Art House, возглавляемой заслуженным работником культуры, доктором искусствоведения, профессором Ройей Тагиевой.

Выступившие на открытии руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, художник Эльдар Гаджиев, заместитель председателя ОO «Азербайджанские ковроделы» Гюнель Асланова и представитель World Crafts Council Europe в Азербайджане Сона Гулиева отметили важность экспозиции в пропаганде древнего азербайджанского коврового искусства и карабахских ковров. Эльдар Гаджиев рассказал о представленных экспонатах.

Карабах — один из основных центров азербайджанского ковроделия. Еще с X века он упоминается в письменных источниках арабскими историками ал-Мугаддаси, Масуди и другими как крупный центр ремесла, занимающийся переработкой шерсти и хлопка. В низменных районах основными центрами ковроделия были Джабраил, Агдам, Барда и Физули. Центром ковроделия в Карабахе со второй половины XIX века стала Шуша, ковроткачи которой были удостоены призов на международной выставке в Париже в 1867 году. Шушинские ковры также получили награды в 1872 году на Московской Политехнической выставке. Вытканный в XVII веке в Карабахе ковёр «Годжа» хранится в Метрополитен-музее.

Карабахские ковры делятся на 4 группы: безмедальонные, медальонные, намазлыги (для совершения намаза) и сюжетные. К классическим образцам принадлежат такие композиции, как «Аранский», «Багчадагюллер», «Балыг», «Буйнуз», «Барда», «Бахманли», «Карабах», «Годжа», «Гасымушагы», «Лемберани», «Муган», «Талыш», «Лампа», «Малыбейли», «Хангервенд», «Ханлыг», «Хантирме», «Челеби», «Шабалыдбута» и др.

Богатейшая цветовая палитра отражает в себе самые яркие мотивы красок природы Карабаха, придает коврам особое своеобразие, отличаясь жизнерадостным и ярким колоритом. В орнаментальных украшениях фона и бордюрного пояса ковра использовались красный, золотисто-желтый, коричневый, кремовый, зеленый, белый, а иногда и черный цвета. Четкие геометрические пропорции, монументальная цельность образов, лишенных нарочитой усложненности, строго выверенное использование симметрии ритма в гармонии с яркой палитрой ставят Карабахские ковры в один ряд с лучшими образцами мирового коврового искусства.