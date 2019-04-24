Без права на вторую жизнь: в Азербайджане перерабатывается мизерный процент пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки, наряду с пластиковыми пакетами, являются одним из основных источников мусора в нашей стране. Бороться с засильем пакетов решили, сделав их в магазинах платными, правда, многие считают, что это особо не повлияет на ситуацию. Что касается использованных бутылок, то многие развитые страны освободили себя от такого мусора благодаря эффективным программам переработки. Так, в Норвегии перерабатывается до 97% пластиковых бутылок. Этого удалось достичь в результате внедрения экологического налога, которым облагаются производители пластика. Но помимо кнута, используют и пряник: чем больше бутылок компания переработает, тем ниже будет налог. В случае переработки 95% своего пластика, налог не взимается вовсе. Покупатели в свою очередь платят небольшую дополнительную сумму за продукт в бутылке, которую потом возвращают, сдав тару в специальный автомат. Все просто и эффективно, так почему бы и нам не взять за основу эту модель, ведь проблема есть и ее надо решать?

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что, по его подсчетам, в Азербайджане перерабатывается не более 3% пластиковых бутылок. По его словам, после второй переработки пластик уже непригоден для пищевого применения, но есть много других путей его использования. Однако они редко когда применяются у нас на практике.

«Мы пока идем другим путем. Большая часть бутылок не перерабатывается, а используется многократно. То есть, скажем, в бутылку из-под газированного напитка люди наливают молоко или кефир»–сказал эксперт.

Пластиковая тара, по его словам, бывает длительного и короткого применения, и этот момент необходимо учитывать.

«Говоря о переработке, отмечу, что есть такое понятие, как экологический паспорт предприятия. Нужно подсчитать, сколько предприятие закупило сырья, и сколько оно в итоге произвело товара. Необходимо его обязать использовать определенный процент вторичного сырья. Например, в производстве стали 30% используемого сырья –это вторсырье. Почему бы не добиться хотя бы таких же показателей в производстве пластика?»–говорит Н.Агаев.

Он подчеркнул, что не только бутылки, но и полиэтилен лишь в небольшом количестве повторно перерабатывается. Остальное сжигается, что наносит огромный ущерб экологии. Во многом это происходит, как сказал наш собеседник, из-за отсутствия сортировки мусора, а также из-за того, что людям невыгодно сдавать полиэтилен из-за низкой стоимости.

«Килограмм стоит всего 4 гяпика, и понятно, что желающих его собирать и сдавать за такие деньги найдется немного. Что касается бутылок, то во времена СССР, который сейчас модно ругать, был такой термин как возвратная тара. Пластик тогда не был распространен, а вот за стеклянную бутылку из-под лимонада в пунктах приема давали 8 копеек. И тогда тару сдавали все- и взрослые и дети, таким образом зарабатывавшие на мороженое. То же самое можно и нужно внедрять сейчас»–отметил он.

Эксперт напомнил о том, что в некоторых супермаркетах столицы были установлены фандоматы- автоматы по приему пластиковой тары. По его словам, это движение в верном направлении, но нельзя ограничиваться только торговыми точками. Н.Агаев убежден, что фандоматы необходимо устанавливать и в школах, чтобы дети привыкали к тому, что бутылки нужно не выбрасывать, а сдавать. На улицах установка таких автоматов также не будет лишней. Многие опасаются, что вандалы быстро выведут их из строя, но, по мнению эксперта, поводов для волнений быть не должно, и если кто-то их сломает, ему придется платить солидный штраф. А то и вовсе дело может закончиться уголовным наказанием. Камер в городе сейчас достаточно, потому при желании вычислить вредителей не составит труда.

По его словам, необходимо, чтобы муниципалитеты принимали активное участие в сборе пластика. Если территория муниципалитета загрязнена теми же бутылками и кульками, то, как считает Н.Агаев, нужно штрафовать его руководство.

Председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, в свою очередь, заявил #, что пластиковые бутылки у нас перерабатываются в очень маленьком количестве.

«Все остальное просто выбрасывается, и эти бутылки не разлагаются в земле столетиями, загрязняя все вокруг. А потом удивляемся, откуда в стране столько больных людей. Это ожидаемо, если так относиться к окружающей среде. Во многих странах, той же Норвегии существуют постановления правительства о переработке пластика, у нас пока такого нет. Государство должно обязать предприятия, занимающиеся выпуском напитков в пластиковых бутылках, заняться их вторичной переработкой. С теми же, кто откажется это делать, нужно разговаривать на языке штрафов и санкций»–подчеркнул он.

Что касается фандоматов, то, по его словам, они не будут особо популярны. Больше толку будет, если на автобусных остановках установить автоматы, которые, приняв, например, пять пластиковых бутылок, выдадут чек на разовый бесплатный проезд в общественном транспорте. Автобусные же компании в свою очередь будут сдавать бутылки предприятиям и получать свои деньги.

«Уверяю вас, если сделать это, в скором времени на улице не увидите ни одну валяющуюся пластиковую бутылку. Можно, конечно, вспомнить советское время и организовать пункты приема пластика, но он стоит так мало, что вряд ли эта мера к чему-то приведет. Другое дело –пункты по приему стекла, металла и макулатуры. Они существуют и весьма популярны»–отметил Т.Зейналов.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев уверен, что вторичная переработка пластиковых бутылок необходима.

«ПЭТ бутылки, которые в основном используют для газированных напитков, плохо подвергаются вторичной переработке. А вот с пластиком низкой плотности никаких проблем нет. Можно освободить предприятия, перерабатывающие пластик от налогов на несколько лет, чтобы стимулировать их. Но это должно быть частью государственной политики»–сказал # эколог.

По его словам, какое-то время назад в нашей стране выдвигали предложение о том, чтобы продавать напитки в пластиковой таре чуть дороже, но сделать тару возвратной. Однако это предложение не прошло.

И.Мустафаев считает, что для того, чтобы население сдавало пластиковые бутылки, фандоматы нужно установить помимо супермаркетов и на базарах, и в парках, и в других местах большого скопления народа, где люди часто покупают и пьют напитки на улице. Сейчас они выбрасывают бутылку, но если рядом окажется фандомат, предпочтут ее сдать.